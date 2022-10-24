Легендарные The Rasmus показали, как поют на украинском: видео, покорившее сеть
Источник:The Rasmus
Легендарная финская группа The Rasmus недавно выпустила коллаборацию из Kalush Orchestra - в совместной песне они поют на украинском. Коллектив показал, как практиковал язык.
Коллаборация легендарной группы The Rasmus и победителей Евровидения Kalush Orchestra уже покорила сеть – видео собрало миллион просмотров. Финские музыканты показали видео из бэкстейджа.
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Как The Rasmus поют на украинском
В тактике финская группа показала, как репетировала исполнение части песни In The Shadows of Ukraine, текст которой – на украинском. Музыканты на видео стоят вокруг микрофона с телефонами, откуда читают припев.
Так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!
– поделились The Rasmus.
The Rasmus поют на украинском: видеоНапомним, совместная песня The Rasmus и Kalush Orchestra – интерпретация легендарной песни финнов In the Shadows 2003 года с элементами украинского фолька, припева на украинском языке и хип-хопа. "Наша миссия – рассказать как можно большему количеству людей об этой войне и мужестве украинского народа. Именно поэтому мы решили снять клип на эту песню", – говорили музыканты.
Видео быстро стало популярным в сети и собрало множество предпочтений. В комментариях украинцы и другие фанаты группы увлекаются музыкантами и поддержкой от них:
- "Я слушаю вас с 2000 года. Я счастлива быть свидетелем этого момента. Спасибо! И большое уважение вам, друзья";
- "Это просто невероятно! Спасибо Вам";
- "Это очень круто! Легенды";
- "То ощущение, когда это самая любимая группа детства. Я выбрала правильных кумиров";
- "У меня муравьи по коже. Какие же они классные";
- "Я так ждала концерт в этом году в родном Днепре, теперь имею стимул таки его дождаться – когда бы он ни был";
- "Вы невероятные, у вас очень хорошо получается петь на украинском".