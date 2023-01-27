Мама Репяховой была против ее отношений с вдвое старшим Павликом: почему она изменила мнение

В мае 2020 года Виктор Павлик женился на своей концертной директорке Кате Репяховой. Девушка вдвое моложе его, поэтому сначала ее мама была против этих отношений.

Во время беременности Екатерина Репяхова перевезла маму из Днепра в Киев. Сейчас женщина живет поблизости и регулярно помогает дочери с сыном. Она часто приходит в их с Павликом дом и ездит с ними в семейные путешествия. Хотя раньше не принимала певца.

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Теща Павлика была против его отношений с дочерью

Мама блогерши не хотела, чтобы ее дочь встречалась с вдвое старшим мужчиной, даже если это кумир ее детства Виктор Павлик. Она не верила в их любовь, пока не познакомилась с артистом.

Сначала была против, как любая мама. Но увидела, какие отношения, как они относятся друг к другу, познакомилась с Виктором Франковичем. Увидела, что мой ребенок счастлив, и решила, что это превыше всего. Я думаю, любая мама хочет, чтобы ее ребенок был счастлив,

– высказалась мама блогерши.

Кроме того, у Кати Репяховой поинтересовались, никогда ли ее не смущал вопрос возраста с мужем. "Никогда не смущало. Не замечаем разницу", – ответила девушка.

Виктор Павлик с женой Катей / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, Репяхова рассказывала о прошлых отношениях. До Павлика она встречалась с бедным студентом, которого кормила и даже платила в транспорте "Когда-то я заслуживала бедного студента, но времена меняются, меняюсь и я", – заявила блогерша, когда ее спросили, влюбилась ли бы она в мужа, будь он не звездой, а водителем.