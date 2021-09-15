На днях Бритни Спирс огорошила поклонников новостью о помолвке с бойфрендом. Поклонники засыпали ее поздравлениями в сети, однако уже на следующий день артистка удалила свой аккаунт.
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Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме
В твиттере Бритни объяснила, что хочет отдохнуть от социальных сетей и отпраздновать помолвку с любимым.
Источники CNN отмечают, что такой поступок исполнительницы не был необдуманным. Она давно задумывалась над тем, чтобы это сделать.
Помолвка Бритни Спирс
- 39-летняя Бритни Спирс объявила, что обручилась с бойфрендом Сэмом Асгари. Влюбленные встречались на протяжении 5 лет.
- Сэм подарил певице кольцо с бриллиантом, однако поклонники Бритни не верят в искренность его чувств.
- Поклонники подозревают, что 27-летний мужчина посягает на миллионные состояния Спирс, ведь сделал ей предложение лишь после того, как отец отказался от опекунства.
- Немало фанов советуют знаменитости подписать брачный контракт, чтобы обезопасить свое имущество.