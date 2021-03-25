Успешная американская модель Крисси Тейген попрощалась с 14-миллионной аудиторией и удалила аккаунт в твиттере. Свое решение звезда объяснила тем, что ее страница начала играть больше негативную роль, чем положительную.

Знаменитая американская модель и телезвезда Крисси Тейген на днях ошеломила поклонников. Она удалила аккаунт в твиттере, попрощавшись с этой социальной сетью. Так, модель потеряла 14 миллионов подписчиков.

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Крисси Тейген покинула твиттер

Модель опубликовала несколько сообщений перед тем, как удалить свою личную страницу. Она поблагодарила поклонников за поддержку, но подчеркнула, что ей пора прощаться с 14-миллионной аудиторией.

Более 10 лет вы были моим миром. Честно говоря, я многим обязана тому, что мы здесь создали. Я действительно считаю многих из вас своими настоящими друзьями. Но мне пора прощаться,

– написала звезда.

Крисси Тейген назвала главную причину, почему она решила так неожиданно покинуть социальную сеть: "Аккаунт стал играть больше негативную, чем положительную роль в жизни, и я думаю, что сейчас самое подходящее время что-то остановить".

Также знаменитость добавила, что время, которое она проводила в интернете, очень ее травмировало. За весь период, по словам модели, она все еще не научилась "блокировать негатив". Крисси Тейген призналась, что она пыталась всем нравиться и боялась кого-то разозлить. Именно поэтому звезда стала таким человеком, каким не является на самом деле.

Однако Крисси подчеркнула, что пока она не планирует покидать инстаграм. Там ее аудитория насчитывает 34 миллиона подписчиков.