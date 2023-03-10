Маша Ефросинина находилась в Израиле, когда там произошел жуткий теракт: пострадала ли ведущая
Украинская ведущая Маша Ефросинина поехала в Израиль по делам. Звезда посетила центр психологической поддержки в Тель-Авиве, а впоследствии на время исчезла из сети. Выяснилось, что в это же время поблизости произошел жуткий теракт.
Маша Ефросинина написала о теракте и на несколько часов пропала из соцсетей. Поклонники засыпали ее сообщениями, потому что волновались за телеведущую.
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Через несколько часов Ефросинина вышла на связь. В Instagram-stories она заверила, что не пострадала. Ведущая также поблагодарила подписчиков за заботу.
Ефросинина рассказала о теракте в Израиле / Скриншот ее инстаграм-сторис
Кроме того, ведущая пошутила, что ей еще рано умирать, ведь она не дождалась казни российского диктатора Путина.
Спасибо за столько сообщений. Со мной все ок. Я же должна дождаться казни бункерной зал*пы,
– написала Ефросинина.
Ефросинина не пострадала в теракте в Израиле / Скриншот ее инстаграм-сторис
Ведущая не рассказала деталей и где находилась во время теракта. Предыдущие видео украинка снимала с центра психологической поддержки в городе Сдерот, который находится в 75 километрах от места стрельбы.
Что известно о теракте в Тель-Авиве: главное
- 9 марта в израильском городе Тель-Авив произошла стрельба. Инцидент произошел у кафе. Как пишет The Jerusalem Post, уже есть погибшие и пострадавшие. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения.
- Начальник окружной полиции Тель-Авива заявил, что один террорист обезврежен и убит. Теперь продолжаются поиски второго злоумышленника. В полиции заявили, что было два террориста с оружием.
- Мотивы действий террористов пока неизвестны. Через несколько часов выяснилось, что террористом, убитым полицией, оказался 23-летний палестинец Мотаз Хаваджа. Ранее он дважды сидел в израильской тюрьме за незаконное хранение оружия.