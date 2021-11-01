Теперь могу спокойно спать, – Гвоздева эмоционально отреагировала на вылет MELOVIN с "Танцев"

Украинская танцовщица Илона Гвоздева с начала нового сезона "Танцев со звездами" критиковала выступления MELOVIN. В 9 выпуске певец покинул шоу и хореограф не скрывала своего удовольствия по этому поводу.

Илона Гвоздева в этом году не участвует в "Танцах со звездами", однако не обходит вниманием ни один выпуск. Она активно высказывается относительно выступлений всех конкурсантов. В основном критикует их.

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Илона Гвоздева о вылете MELOVIN

MELOVIN покинул шоу в 9 выпуске. В номинации, где также оказалась Александра Зарицкая, пришлось станцевать импровизированное ча-ча-ча. Илона Гвоздева во время оглашения финальных результатов сняла видео, на котором вместе с подругой танцует ча-ча-ча и радуется вылету MELOVIN.

Не благодарите! И помните, что все в этой жизни – бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди отца в ад, не разбрасывайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спать спокойно! Извините, накипело и справедливость восторжествовала,

– написала Гвоздева.

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