Теперь могу спокойно спать, – Гвоздева эмоционально отреагировала на вылет MELOVIN с "Танцев"
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Украинская танцовщица Илона Гвоздева с начала нового сезона "Танцев со звездами" критиковала выступления MELOVIN. В 9 выпуске певец покинул шоу и хореограф не скрывала своего удовольствия по этому поводу.
Илона Гвоздева в этом году не участвует в "Танцах со звездами", однако не обходит вниманием ни один выпуск. Она активно высказывается относительно выступлений всех конкурсантов. В основном критикует их.
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Илона Гвоздева о вылете MELOVIN
MELOVIN покинул шоу в 9 выпуске. В номинации, где также оказалась Александра Зарицкая, пришлось станцевать импровизированное ча-ча-ча. Илона Гвоздева во время оглашения финальных результатов сняла видео, на котором вместе с подругой танцует ча-ча-ча и радуется вылету MELOVIN.
Не благодарите! И помните, что все в этой жизни – бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди отца в ад, не разбрасывайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спать спокойно! Извините, накипело и справедливость восторжествовала,
– написала Гвоздева.
Для просмотра видео листайте направо:Напомним, в 8 прямом эфире Илона Гвоздева станцевала с MELOVIN и Лизой Русиной. Неделя репетиций доказала танцовщице, что они эпатажные участники со слабой техникой. Даже с участием хореографа пара получила от судей низкие оценки.