Теперь актриса, как и мама: как изменилась младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк

Младшей дочери Ольги Сумской всего 21 год, однако она уже стала актрисой. Недавно Анна Борисюк окончила театральный факультет Национального университета имени Карпенко-Карого, и теперь, как и ее знаменитые родители, начала работать в театре.

На днях Ольга Сумская показала фото из гастролей с дочерью и мужчиной. Оказалось, что Анна получила роль в пьесах "За двумя зайцами" и "Декамероном", где играет и ее мама. Как изменилась дочь Сумской – читайте в статье 24 Канала.

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В школе было нелегко

Раньше в программе "ЖВЛ" девушка рассказывала, что школьные годы были тяжелыми. Анна Борисюк испытывала травлю со стороны одноклассников, потому что была ребенком известных родителей.

Меня уничтожали как физически, так и словесно… И даже учителя на самом деле подхватывали весь этот общий "прикол", "стеб" надо мной. Были случаи, когда за волосы дергали на глазах у всех учителей. Я просто убегала в туалет со слезами,

– вспоминает девушка.

По ее словам, будущей актрисе упрекали вопросы о том, почему она учится в обычной школе.



Анна Борисюк / Фото с ее инстаграммы

Но девушка не сдалась. Нехватку общения со сверстниками дочь Сумской компенсировала творчеством. Девушка призналась, что разыгрывала сценки с куклами, строила любительский театр дома, лепила фигурки своих одноклассников.

Своими переживаниями Анна делилась со старшей сестрой Антониной Паперной, которая живет в Москве и молчит о войне в Украине. Когда-то девушки жили в одной комнате и были близкими. Поэтому переезд Тони в Россию 9-летняя Анна восприняла тяжело.

"Было трудно прощаться с ней, понимая, что все… Дальше как-то ты сама. Я помню, как в день ее вылета в Москву выбегала в пижаме на улицу и просила ее остаться. Сейчас не хватает ее внимания. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить", – ответила дочь Сумской.



Анна Борисюк с сестрой Тоней Паперной / Фото из соцсетей

Начало актерской карьеры

Лишь несколько недель назад 21-летняя Анна окончила университет. В инстаграмме ее приветствовала с этим событием звездная мама. Тогда же Сумская и сообщила, что отправляется с дочерью в первые совместные гастроли.

Анечка, поздравляем тебя с окончанием нашей альма-матер имени Карпенко-Карого и получением диплома с отличием! А вот и наши первые совместные гастроли с юной актрисой Анной Борисюк в роли Крали-Гали в спектакле "За двумя зайцами",

– подписала фото Сумская.



Ольга Сумская показала фото с дочерью / Фотография с ее инстаграммой

Только в марте этого года девушке исполнился 21 год. Свой день рожденья Анна встретила на сцене. По мнению Сумской, это означает, что предстоит плодотворный год для актера.

"Твой дедушка, народный артист Украины Вячеслав Сумский говорил: "День рождения на сцене – весь год плодотворный"… Главное, чтобы ты была счастлива, чтобы верила в себя в любых обстоятельствах, а мы с папой безгранично тебя любим! Нелегкий время пришлось на твои юные годы и пусть как можно скорее придет победа!", – приветствовала девушку мама.

Интересно, что девушка имеет грандиозные планы на актерскую карьеру. Однако не хочет, чтобы ее ассоциировать с именем мамы Ольги Сумской.

Все ожидают от меня какого-то взрыва… Сейчас споет, запляшет, будет как человек-оркестр… Ну я такая родилась. Я немного спокойнее мамы. У меня постоянное ощущение, что я еще до чего-то не доросла,

– признавалась Анна.



Анна Борисюк во время спектакля / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что старшая дочь актрисы Антонина Паперная продолжает жить в Москве с мужем-русским и детьми. Однако звездная мама Ольга Сумская защищает дочь. Она уверяет, что дочь за Украину, но уехать из России или высказаться о войне не может, потому что ей страшно за детей.