Обошла Адель и Бейонсе: Тейлор Свифт забрала 6 статуэток премии American Music Awards 2022

Церемония American Music Awards 2022 состоялась 20 ноября в Лос-Анджелесе. Это одна из самых престижных музыкальных премий США, и ее абсолютным лидером стала Тейлор Свифт. 32-летняя певица забрала сразу шесть статуэток.

Неделю назад американская певица Тейлор Свифт получила премию за лучшее видео на церемонии MTV EMA 2022 в Дюссельдорфе, куда была приглашена украинская группа Kalush Orchestra. Теперь она стала главным призером American Music Awards 2022 в Лос-Анджелесе.

Тейлор Свифт обошла Адель и Бейонсе на American Music Awards 2022

Тейлор Свифт стала абсолютным триумфатором 2022 года. Она забрала шесть наград:

артист года , на которую также претендовали Адель, Бейонсе, Гарри Стайлс и другие;

, на которую также претендовали Адель, Бейонсе, Гарри Стайлс и другие; лучшая поп-исполнительница , где кроме Адель и Бейонсе была еще и Lizzo;

, где кроме Адель и Бейонсе была еще и Lizzo; лучший поп-альбом – Red (Taylor's Version);

– Red (Taylor's Version); лучшее музыкальное видео – All Too Well: The Short Film, вошедшее в романтическую короткометражку Тейлор Свифт;

– All Too Well: The Short Film, вошедшее в романтическую короткометражку Тейлор Свифт; лучшая кантри-исполнительница ;

; лучший кантри-альбом – тоже Red (Taylor's Version).

Интересно, что вслед за Тейлор Свифт идут Бейонсе и Гарри Стайлс, активно поддерживающий Украину на концертах и даже передавший в помощь гонорар за рекламу для Apple. У них по две статуэтки.

Все победители American Music Awards 2022

Лучший поп-исполнитель – Гарри Стайлс

Лучшая поп-группа – BTS

Лучшая R&B исполнительница – Бейонсе

Лучший R&B исполнитель – Крис Браун

Лучший новый исполнитель – Dove Cameron

Лучший латиноамериканский артист – Бед Банни

Лучшая латиноамериканская артистка – Anitta

Лучшая латиноамериканская группа – Yahritza y Su Esencia

Лучший хип-хоп исполнитель – Кендрик Ламар

Лучшая хип-хоп исполнительница – Ники Минаж

Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

Лучшая поп-песня – Гарри Стайлс – As It Was

Лучшая рок-песня – The Maneskin – Beggin

Лучшая хип-хоп песня – Future ft. Drake & Tems – Wait for U

Коллаборация рока – Элтон Джон & Дуа Липа – Cold Heart (Pnau Remix)

Лучший R&B альбом – Бейонсе – Renaissance

Лучший хип-хоп альбом – Кендрик Ламар – Mr. Morale & The Big Steppers