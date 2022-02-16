"Тебя не испугать, тебя не сломать": подборка вдохновляющих песен о вере и силе духа

В напряженное время, когда заголовки СМИ и заявления политиков звучат отовсюду, важно правильно проверять информацию, не паниковать и поддерживать свой моральный дух. В День единения, чтобы успокоиться и убедиться, что Украина сможет противостоять России, предлагаем послушать несколько сильных треков.

Во времена Революции Достоинства и войны России с Украиной дух украинцев часто поднимали украинские исполнители и группы. Многие их песни уже стали легендарными и приобрели статус символов. Некоторые из них вы, возможно, уже слышали, а некоторые могут стать настоящим открытием.

Важно От Зеленских в Украине до Остапчука на Мальдивах: кто из звезд присоединился ко Дню единения

Настраивайтесь на позитив и спокойствие, но в случае чего – с достоинством всей страной дадим отпор российскому агрессору.

Kozak System – Сила і Зброя: смотреть видео онлайн

СКАЙ – Україно (рок-версия): смотреть видео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні люди: смотреть видео онлайн

Океан Ельзы – Небо над Дніпром: смотреть видео онлайн

К слову "Я в Киеве, и я не боюсь": знаменитости остаются дома и призывают не паниковать

Тень Солнца – Країна волі: смотреть видео онлайн

Riffmaster и Саша Положинский – Земля: смотреть видео онлайн

К слову "Достойный поступок": Александр Положинский заключил контракт с ВСУ

Тартак – Мій лицарський хрест: смотреть видео онлайн

Кому Вниз – Хлопці з Бандерштату: смотреть видео онлайн

Гайдамаки – Укроп: смотреть видео онлайн

Веремий – Нічого не буде, як раніше: смотреть видео онлайн

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин: смотреть видео онлайн

Орест Лютый – Росіян в Донбасє нєт: смотреть видео онлайн

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Как сохранять спокойствие / Инфографика 24 канала