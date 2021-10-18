TAYANNA засветила бойфренда на конкурсе "Мисс Украина Вселенная": совместные фото

Певица TAYANNA более как полгода встречается с парнем по имени Александр, которого отказывается представлять публике. Пока она колеблется, стоит ли делать отношения публичными, журналисты подловили пару вместе. Как выглядит таинственный мужчина, смотрите ниже.

В пятницу, 15 октября, TAYANNA выступила на сцене конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Это первое светское мероприятие, на которое она пришла с любимым Александром. Мужчина поддерживал звездную девушку в зале.

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Очевидно, певица рассчитывала, что за кулисами они не попадут под прицел журналистов и фотографов. Однако случилось не так, как ожидалось. Влюбленных подловили, когда те держались за руки. Как только пара заметила камеры, сразу же удалилась и скрылась из виду. От комментариев TAYANNA отказалась.

Заметим, в августе артистка уже публиковала фото с бойфрендом – высоким русым мужчиной с длинными волосами и бородой. Поэтому сомнений, что на "Мисс Украина Вселенная" с ней был тот самый Александр, не осталось.



Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео



Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео



Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео

Отношения TAYANNA с бойфрендом Александром