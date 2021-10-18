TAYANNA засветила бойфренда на конкурсе "Мисс Украина Вселенная": совместные фото

18 октября 2021 , 18:14
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Источник:

"ТСН"

Певица TAYANNA более как полгода встречается с парнем по имени Александр, которого отказывается представлять публике. Пока она колеблется, стоит ли делать отношения публичными, журналисты подловили пару вместе. Как выглядит таинственный мужчина, смотрите ниже.

В пятницу, 15 октября, TAYANNA выступила на сцене конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Это первое светское мероприятие, на которое она пришла с любимым Александром. Мужчина поддерживал звездную девушку в зале.

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Очевидно, певица рассчитывала, что за кулисами они не попадут под прицел журналистов и фотографов. Однако случилось не так, как ожидалось. Влюбленных подловили, когда те держались за руки. Как только пара заметила камеры, сразу же удалилась и скрылась из виду. От комментариев TAYANNA отказалась.

Заметим, в августе артистка уже публиковала фото с бойфрендом – высоким русым мужчиной с длинными волосами и бородой. Поэтому сомнений, что на "Мисс Украина Вселенная" с ней был тот самый Александр, не осталось.


Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео


Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео


Бойфренд TAYANNA на "Мисс Украина Вселенная" / Скриншот из видео

Отношения TAYANNA с бойфрендом Александром

  • В июне певица призналась, что встречается с мужчиной, с которым познакомилась в инстаграме. В марте влюбленные отдыхали на Бали, на курорте они провели целый месяц.
  • Звезда быстро представила избранника сыну Даниэлю. По ее словам, у них были "дружеские классные отношения". Мальчик полюбил Александра, однако тот не спешит входить в семью.
  • Не так давно TAYANNA намекнула на сложные отношения с бойфрендом. Она отметила, что сплошной гармонии, стабильности и уверенности в завтрашнем дне в их отношениях нет. Более того, артистка подчеркнула, что не каждый мужчина может принять женщину с ребенком.
Автор: Марина Джура