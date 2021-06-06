TAYANNA закрутила новый роман через интернет

Успешная певица TAYANNA неоднократно заявляла, что хочет простого женского счастья – любить и быть любимой. Как выяснилось, мечта звезды сбылась. Сейчас она встречается с мужчиной, с которым познакомилась через интернет.

В новом интервью TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) рассекретила, что больше не одинока. С бойфрендом Александром их свел инстаграм.

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Мы познакомились через инстаграм, а потом увиделись. Это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы, наверное, ждали друг друга много лет,

– вдохновенно рассказала TAYANNA.

Пара уже успела побывать в первой романтической поездке. Влюбленные отправились на Бали, где провели больше месяца. Добавим, в первом браке певица родила сына Даниэля. Мальчик знаком с новым избранником звездной мамы. По ее словам, у них прекрасные отношения.

"Александр очень мудрый человек, и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, они знакомы. Даниэль знает все. Он его очень уважает, любит, и у них очень классные дружеские отношения ", – поделилась артистка.

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Если раньше TAYANNA воспринимала брак как тупик и отказывала всем поклонникам, то в марте этого года мечтала о свадьбе и втором ребенке. Звезде постоянно приходили картинки, на которых она в белом платье и беременная дочкой Николь. Певица заверила, что у них с Александром серьезные отношения, однако спрашивать, когда ждать буковинской свадьбы, нужно у мужчины.