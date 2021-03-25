Певица TAYANNA три года жила в гражданском браке с саунд-продюсером Егором Глебом, от которого родила сына Даниэля. Несмотря на длительные отношения пара так и не узаконила отношения. Поэтому сейчас артистка мечтает о грандиозной свадьбе в белом платье и появлении дочери.

Личная жизнь TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) была полна драмами – неразделенными чувствами, изменами и домашним насилием. После пережитого звезда точно знает, какой мужчина должен быть рядом, потому мечтает о свадьбе и рождении второго ребенка.

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TAYANNA о свадьбе и втором ребенке

Певица не скрывает, что всегда привлекала внимание мужчин. Ей неоднократно признавались в чувствах и звали замуж, однако она отказывала всем поклонникам. TAYANNA пояснила, что ранее воспринимала официальный брак как тупик.

"Я не хотела выходить замуж. Мне много раз предлагали, дарили кольца. Мне мама говорила: "Танюш, это же так красиво. Ты будешь невестой, я так мечтаю увидеть тебя в белом платье". Я говорила: "Мама, я в белом платье? Забудь, никогда". Для меня было выйти замуж – это некая безвыходность", – поделилась артистка.

Сейчас звезде 36 лет, и к замужеству она относится совсем по-другому. Если раньше исполнительница убегала от брака, то теперь грезит белым платьем и громкой свадьбой, которая бы объединила традиции разных стран. Кроме того, она хочет родить 7-летнему Даниэлю младшую сестру Николь.

Мне постоянно приходят картинки меня в белом платье с животиком, что я беременна и у меня будет дочь Николь. Сейчас, наверное пришло время женственности моей и мне так хочется замуж,

– призналась TAYANNA.

В начале музыкальной карьеры TAYANNA встречалась с женатым продюсером Дмитрием Климашенко, который не хотел отпускать ее из группы "Горячий шоколад". Впоследствии она закрутила роман с на восемь лет младшим Егором Глебом, который поднимал на нее руку, а потом он ушел к Ани Лорак.