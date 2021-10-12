TAYANNA показала, как выглядела 7 лет назад: архивное фото

12 октября 2021 , 11:25
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Источник:

инстаграм TAYANNA

Украинская певица TAYANNA поделилась с поклонниками неожиданным фото. Звезда показала, как выглядела 7 лет назад. Showbiz 24 также вспомнил, как складывалась ее карьера в 2014 году.

Известная украинская певица TAYANNA опубликовала в инстаграм-сториз архивное фото. Звезда часто делится фотографиями на личной странице.

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Архивное фото TAYANNA

На этот раз исполнительница показала, как выглядела 7 лет назад. Фото сделано на одном из выступлений TAYANNA. Там она позирует в черной мини-юбке и топе с вырезами на плечах и декольте.

Свой образ певица дополнила красным многослойным ожерельем. Интересно, что в 2014 году TAYANNA была брюнеткой, тогда как сейчас имеет светлый цвет волос. Она собрала пряди сзади и уложила челку набок.


TAYANNA / Фото из инстаграм-сториз звезды

Что известно о TAYANNA в 2014 году

  • 7 лет назад артистка приняла участие в четвертом сезоне шоу "Голос страны". Она выступила с песней "Одинокая". Однако никто из звездных тренеров к девушке не повернулся.
  • TAYANNA все равно продолжала заниматься своей карьерой, и в том же году выпустила клип на песню "Знаю и верю".
  • В следующем году певица решила снова попробовать свои силы в "Голосе страны". На этот раз она выбрала песню "Край, мій рідний край". Исполнение TAYANNA заворожило судей – все они повернулись к девушке.
  • Среди всех звездных тренеров участница выбрала Потапа. В его команде TAYANNA прошла в суперфинал, однако заняла второе место и уступила победу Антону Копытину.
Автор: Марія Касій