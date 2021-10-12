Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая каждый раз все чаще устраивает осенние фотосессии, так как они получаются по-особенному атмосферными. На днях знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая устроила осеннюю прогулку возле озера и среди деревьев. Она позировала перед объективом в нежно-бежевом спортивном костюме от украинского бренда Poustovit, дизайнера Лилии Пустовит. Комплект состоял из штанов и худи.

Сверху Катя Осадчая накинула куртку-пальто песочного цвета. Также ее стильный образ удачно дополнял головной убор и большие солнцезащитные очки. Наряд звезда соединила с белоснежными кроссовками.

Ведущая собрала волосы в низкий хвост, а на лице сделала легкий макияж.

Прекрасная осень. Когда еще солнечно, но уже прохладно. Когда листья невероятных цветов и хочется сфотографировать каждый,

– подписала фотографии Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонники Кати Осадчей поделились впечатлениями от нового образа. Они оставляют множество комментариев под сообщениями: