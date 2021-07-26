Лидия Таран обожает путешествовать. Часто она отправляется в путешествия вместе с дочерью. Во Франции девушки посетили несколько мест и даже вернулись в любимые, чтобы вспомнить поездки, в которых были раньше.
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Лидия Таран с дочкой во Франции
На личной странице в инстаграме Лидия опубликовала две фотографии. Первый снимок она сделала на днях, когда вернулась к скалам, на которых была 7 лет назад. Вместе с Василисой знаменитость сделала красивый кадр на фоне живописного пейзажа.
Девушки воссоздали фотографию, которую сделали на том же месте 7 лет назад. Потрясающим результатом поделились с подписчиками телеведущей.
Он не изменился. Только я и имела. И то немного. Между фото 7 лет разницы. А еще посылаем вам в ленту лучи абсолютного счастья,
– написала Лидия в публикации.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
В комментариях пользователи сети засыпают звездную мамочку и ее дочь комплиментами.
- "Любуюсь вашей Василисой!"
- "Вы лучшие!"
- "Две невероятные красавицы!"
- "Двум подружкам желаю хорошего отдыха! Вокруг невероятная красота!"
- "Какие вы крутые!"