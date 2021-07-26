Лидия Таран обожает путешествовать. Часто она отправляется в путешествия вместе с дочерью. Во Франции девушки посетили несколько мест и даже вернулись в любимые, чтобы вспомнить поездки, в которых были раньше.

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Лидия Таран с дочкой во Франции

На личной странице в инстаграме Лидия опубликовала две фотографии. Первый снимок она сделала на днях, когда вернулась к скалам, на которых была 7 лет назад. Вместе с Василисой знаменитость сделала красивый кадр на фоне живописного пейзажа.

Девушки воссоздали фотографию, которую сделали на том же месте 7 лет назад. Потрясающим результатом поделились с подписчиками телеведущей.

Он не изменился. Только я и имела. И то немного. Между фото 7 лет разницы. А еще посылаем вам в ленту лучи абсолютного счастья,

– написала Лидия в публикации.

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В комментариях пользователи сети засыпают звездную мамочку и ее дочь комплиментами.