Про особый момент в жизни Кирилла и Дарьи сообщила российская блогерша Мария Солодар. Именно на ее свадьбу Туриченко подготовил для любимой сюприз.

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Кирилл Туриченко сделал предложение любимой

Певец сначала исполнил трогательную композицию под аккомпанемент фортепиано, на котором играл Евгений Хмара. А после этого стал на одно колено и сделал предложение Дарье.

Девушка была невероятно счастлива и сказала Кириллу: "Да!".

"И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы Начало новой истории! Бесконечная цепь!", – написала Солодар.



Кирилл Туриченко сделал предложение Дарьи Тарасовой / Скриншот инстаграм-сториз Марии Солодар

Дарья Тарасова не из области шоу-бизнеса, поэтому о ней известно не много. Девушка на пять лет моложе Кирилла. Также Тарасова воспитывает сына от первого брака.

Отношения Кирилла Туриченко с Тиной Кароль