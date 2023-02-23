Тарас Тополя в Лондоне спел "Фортецю Бахмут" для посла США: видео выступления, где была Джамала

В Лондон Тарас Тополя и группа "Антитела" приехали с сольным концертом, который состоится 26 февраля. В преддверии музыкантов пригласили в резиденцию посла США в Великобритании. Там они выступили с Джамалой.

В августе 2022 года группу "Антитела" откомандировали из Харьковской области по приказу Залужного. С тех пор они работают на культурном фронте, представляя Украину на событиях мирового уровня, таких как музыкальный фестиваль Sanremo-2023 в Италии. Сейчас Тарас Тополя с группой в Лондоне, где принимает участие в мероприятиях к годовщине вторжения России.

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Тарас Тополь встретился с Джамалой и спел "Фортецю Бахмут" в Лондоне

На почетном принятии по приглашению Посольства США и Посольства Украины в Великобритании вместе с Джамалой, приуроченном к годовщине противостояния украинского народа против неоправданной несправедливой агрессии России,

– прокомментировали "Антитела".

Если на прием в резиденцию посла США в Лондоне музыканты одели вышиванки, то Джамала появилась в символическом худом цвете хаки с названиями городов Украины от бренда блогерши Алины Френдий Coosh.

Тарас Тополя с Джамалой и "Антителами" / Фото из инстаграма группы

После почетного принятия Тарас Тополя и группа "Антитела" отыграли мини концерт перед зданием Winfield House в Лондоне. Там прозвучала их новая мощная песня "Фортеця Бахмут", клип на которую сняли на передовой.

"Когда началась война, мы стали бойцами батальона территориальной обороны. С первого дня войны и последующие 7 месяцев мы были на передовой как санитары, и те чувства, те эмоции, которые мы отдали этой песне, были внутри все время. Эта песня была создана месяц назад только с одной целью, только с одной целью – поднять дух наших собратьев, солдат на передовой, которые воюют сейчас. Но и что больше. Эту песню мы посвятили нашим собратьям, которые ушли как герои с поля боя", – заявил Тарас Тополя.

Звук крепости Бахмут в Лондоне, Winfield House. Песня о вечной украинской силе. Слава Украине! Героям слава,

– с гордостью написали "Антитела".

Группа "Антитела" в Лондоне / Фото из инстаграма музыкантов

Отметим, 23 февраля на Трафальгарской площади в Лондоне состоится концерт United For Ukraine, где вместе с "Антителами" и Джамалой будет выступать актриса и лауреат Оскара Хелен Миррен, она сыграла Елизавету II в биографической драме "Королева". Джа говорит, что это мероприятие – "символ несокрушимой поддержки Великобритании и США в наши темные времена".