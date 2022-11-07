"Самое дорогое в мире жюри": Тарас Тополя впервые показал дочь после объявления жюри Нацотбора

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя стал одним из членов жюри Нацотбора на Евровидение-2023. После оглашения результатов опроса он поблагодарил всех за доверие и впервые показал дочь Марию.

Тарас Тополя набрал наибольшее количество голосов в опросе по поводу жюри Национального отбора. Он вместе с Юлией Саниной, Джамалой и украинцами будет выбирать представителя Украины на песенном конкурсе, который поедет в Ливерпуль.

К слову Злата Огневич "пролетела" в голосовании за жюри Нацотбора и высказалась о конкурентах

Реакция Тараса Тополя на победу в опросе

Артист опубликовал трогательное сообщение, в котором поблагодарил всех, кто отдал свой голос за него. Тарас дорожит доверием и постарается соответствовать ожиданиям. А также по случаю радостного события музыкант впервые показал дочь Марию. Он сфотографировался с дочерью в автомобиле. Вероятно, сделал это во время поездки в США, куда недавно летал, чтобы встретиться с семьей.

А вот мое самое дорогое в мире жюри. Уже давно в правильном кресле. Бесстрастное, модное и строгое. Спасибо, любимая, за эту принцессу,

– написал Тополя под фото.

Также артист призвал украинцев приготовиться к масштабному голосованию, которое состоится уже 17 декабря. Именно тогда Украина будет выбирать артиста, который в мае отправится в Великобританию. Украинцы впервые в истории в несколько кликов в "Дии" выберут исполнителя или группу, которая представит Украину на Евровидении в Лондоне.

"Антитела" поддержали Тополю

Коллеги Тополи из группы "Антитела" поддержали музыканта: "Для Тараса его участие в голосовании тоже было определенной неожиданностью, решение вместо него принимала команда, мы потому и не акцентировали на этом, но видели поддержку людей, а также особое внимание от наших друзей, поклонников , побратимов и военных! Это ценно! Уверены, что Тарас будет судить справедливо и профессионально, а также будет прислушиваться к голосу людей".

Коллектив поделился, что пока продолжалось голосование, Тарас Тополя и Сергей Усик впервые обняли своих детей, которых не видели с 24 февраля. А Дмитрий Водовозов и Денис Федюнин заканчивают вторую поездку с ценным грузом на передовую. "Антитела" будут ждать всех поклонников на большом концерте во Львове, который запланирован на 25 декабря.

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