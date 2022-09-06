"Девичьи слезы": Тарас Тополя очаровал редким фото сына

6 сентября 2022 , 12:37
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Источник:

инстаграмм Тараса Тополя

Жена и дети лидера группы "Антитела" уже более полугода живут в США. Тарас Тополя сейчас общался с сыновьями и дочерью только с помощью видеосвязи. Артист поделился с поклонниками редким фото сына.

Дети Тараса и Елены учатся в США. Сыновья пошли в местную школу, поскольку учиться по украинской программе не могут из-за разницы во времени.

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Редкое фото сына Тараса Тополи

Артист редко делится в соцсетях подробностями личной жизни. Однако сделал исключение. Он опубликовал фото младшего сына Марка, стильно позировавшего в шортах, цветной рубашке и кроссовках. Красавец-блондин в будущем точно будет любимцем многих девушек.

Вот такие девичьи слезы растут у нас с любимой,
– написал звездный папаша под фото.


Младший сын Тараса Тополи / Фото с инстаграмма артиста

В комментариях поклонники Тополя засыпают его потомка комплиментами.

  • "Хорошенький очень!"
  • "Но красавец!"
  • "Мамин красавчик!"
  • "Девичье счастье!"
  • "Бедные девушки!"
24 канал пообщался с Тарасом Тополей. В откровенном интервью артист признался, что в ближайшее время планирует улететь в США, чтобы увидеться с детьми. Поскольку Тополя является многодетным отцом, то может выезжать за границу во время военного положения. Больше об этом читайте скоро на сайте.
Автор: Христина Кобак