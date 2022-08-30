Тарас Тополя объяснил, вернется ли на фронт с "Антителами"
Все шесть месяцев войны Тарас Тополя вместе с коллегами из "Антител" служил в 130-м батальоне терробороны Киева. 25 августа Залужный откомандировал их из зоны боевых действий в Харьковской области. Однако музыкант заявил, что готов вернуться на фронт.
В эфире единственного телемарафона Тарас Тополя заявил, что вместе с группой "Антитела" продолжает быть бойцом 130 батальона, однако пока работает на культурном фронте.
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Почему "Антитела" вывели с фронта именно в августе
Случилось все достаточно органично. Мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили поучаствовать в мероприятиях ко Дню Независимости. Тогда возник вопрос, как сделать это правильно. С решением, которое принял главнокомандующий, мы соглашаемся,
– рассказал Тарас Тополя.
Певец считает, что сделал очень много на передке, поэтому теперь вместе с группой возьмется за продвижение украинской идеи, украинского нарратива за границей.
"Я могу уверенно сказать, что горжусь своими коллегами, друзьями по группе, с которыми мы спасли много жизней. Я горжусь всем тем, что мы сделали за этот период. И дальше, пожалуй, очевидно, пора немного поработать на другом направлении", – добавил лидер "Антител".
Вернется ли Тарас Тополя на фронт
Мы остаемся бойцами 130 батальона. Мы просто откомандированы, и не будем выходить в зону боевых действий. Но если будет решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться нас на передовую, то, конечно, что выполним,
– разъяснил Тарас Тополя.
Напомним, что в приказе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорилось, что Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь из "Антител" продолжают нести службу, но сосредоточатся на материальном обеспечении своего 130 батальона, аэроразработке и будут поддерживать детей погибших собратьев. Это потому, что в августе группа основала свой благотворительный фонд.
Тарас Тополя со своим 130 батальоном / Фото из инстаграма лидера группы