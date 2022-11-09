"Хотел, чтобы занимала кресло": Тарас Тополя поделился, кому отдал свой голос в голосовании "Действия"

Украинский исполнитель Тарас Тополя стал лидером голосования в приложении "Дия" среди судей для Нацотбора Евровидения. В тройку лидеров также вошли Джамала и Юлия Санина. Тополь говорит, что лично голосовал за Екатерину Павленко – вокалистку группы Go_A.

Тарас Тополя рассказал, что увидеть себя среди 9 звездных коллег в голосовании было для него сюрпризом. Теперь он чувствует большую ответственность перед украинскими, ведь собрал наибольшее количество голосов.

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Что касается личного выбора, то в "Дии" он проголосовал за звезду группы Go_A, представлявших Украину на Евровидении в 2021 году и занявших 5 место.

Мой личный голос я отдал Екатерине из Go_А, хотел, чтобы она заняла судейское кресло. Хотя также очень рад, что в партнерах за судебным столом будет Джамала,

– рассказал Тополя.

Он также признался, что не следил за ходом голосования, потому что был занят другими делами. Сейчас он занимается сбором средств на антидроновые ружья и помогает детям погибших собратьев его 130-го Батальона. "Плюс, наконец, появилась возможность мне и другим музыкантам группы увидеть своих жен и детей. Поэтому было не до голосования", – добавил мужчина.

Лидер группы "Антитела" в итоге отметил, что постарается честно оценивать участников Нацотбора.

Из того музыкального материала и исполнителей, которых предварительно отобрал Дмитрий Шуров, постараюсь выбрать хорошую песню и номер, но буду держать в уме контекст общей ситуации в Украине и мире, ведь Евровидение – это песенно-социально-политический конкурс. Кто бы что ни говорил,

– убежден Тарас.

Напомним, что два года назад между группой Go_A и Тополей был небольшой конфликт, когда он раскритиковал их песню Solovey, с которой они сначала должны были ехать на конкурс. Он говорил, что это "этно, которое нам пытаются впарить, а слова песни вызывают беспокойство", имея в виду отношения Ванюши с девушкой в песне. Тогда же Павленко резко ответила, что он не может судить, потому что его жена тоже имеет сценическое имя Alyosha.