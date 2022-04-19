Тарас Тополя и Alyosha признались, изменились ли их отношения из-за разлуки во время войны

Война в Украине разлучила множество звездных пар – мужчины остались защищать Родину, а женщины бросились спасать детей. Так произошло и в семье Тараса Тополи и Alyosha. Однако как уверяют артисты расстояние не изменило их отношения.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) уехала из страны с тремя детьми еще до начала войны. Она поселилась у родных Тараса Тополи в США, тогда как он вступил в терроборону и остался в Киеве. Сейчас их разделяет океан и тысячи километров, но это, как уверяет пара, не отразилось на их отношениях.

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Тарас Тополя об отношениях с Alyosha во время войны

Честно говоря, особых изменений не произошло. У нас с Еленой были приоритеты – воспитание детей. Сейчас Елена взяла на себя эту функцию. Ей тяжело, я знаю, ее поддерживают мои родные в Америке, но все легло на ее плечи. Все то, что мы раньше делили пополам,

– рассказал Тарас Тополь.

Он признался, что после победы мечтает отправиться в романтический круиз хотя бы на две недели. Однако Alyosha убеждена, что муж еще долго не будет расставаться с детьми – 9-летним Романом, 6-летним Марком и Марией, которой в августе будет 2. Звезда добавила, что уехала из страны только ради них.

"Мне очень хочется домой. Мне хочется быть рядом, хочется так же защищать Украину, но я родилась женщиной, поэтому защищаю детей. Я молюсь о наших мужчинах, женщинах, желаю всем психологически выстоять, выдержать", – призналась Alyosha.

Тарас Тополь с Alyosha и детьми / Фото с инстаграма певицы