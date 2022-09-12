Очень страстная встреча, – Тарас Тополя вспомнил долгожданный приезд Alyosha в Украину

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя за время службы имел возможность встретиться с женой. Alyosha приехала из США в Украину в июле.

Украинский музыкант Тарас Тополь находится в разлуке с женой Alyosha (Елена Тополь) из-за войны. В интервью 24 каналу он вспомнил о встрече с любимой и признался, отпустил бы ее воевать.

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Тарас Тополя о встрече с Alyosha

Певица Alyosha в разговоре с журналистами 24 канала в августе призналась, что и сама пошла бы воевать, если бы не пришлось вывозить детей. Тарас Тополя признался, как бы отреагировал на это решение.

У нас есть дети, и это вносит определенные коррективы в нашу жизнь. Наша семейная жизнь крутится вокруг детей. Они являются нашим центром, нашей большой любовью и величайшей ценностью. Я знаю, что она смелая и сильная женщина. Уверен, что ей не хватило бы смелости это сделать, но если бы у нас не было детей, то вероятно не было бы и нас вместе,

– признался Тарас.

В июле у Тараса было несколько выходных, а Елена Тополя не выдержала и приехала в Украину. Певец вспомнил эту романтическую встречу.

"Это была очень страстная встреча, полная любви и поцелуев. Мы скучаем друг за другом, любим друг друга", – делился артист.

Интервью с Тарасом Тополеем: смотрите видео онлайн

Напомним, Alyosha так же тепло упоминала о встрече с Тарасом Тополеем. Она признавалась, что очень скучала по мужу.

"Хотела увидеть его, обнять, поговорить. Хотела увидеть родителей, братьев. У меня была неделя, но 4 дня провела в дороге, потому что добираться очень тяжело. В Киеве провела полных 4 дня".