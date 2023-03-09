Соврал о своих планах: Минкульт подтвердил, что предоставил режиссеру Тарасу Голубкову разрешение на выезд

Украинский режиссер и клипмейкер Тарас Голубков, несмотря на войну, смог уехать за границу. Оказалось, что разрешение на пересечение границы выдало Министерство культуры. Однако в заявлении Минкульта отметили, что Голубков соврал, что якобы хотел снять видео об Украине.

Разрешением на выезд из Украины режиссер воспользовался, чтобы снять клип для россиянки Клавы Коки, которая поддерживает режим Путина. Как Голубков обманул Минкульт – читайте ниже.

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Выяснилось, что Министерство культуры предоставило разрешение режиссеру Тарасу Голубкову на временный выезд с Украины с 14 по 30 ноября 2022 года. Он предоставил все подтверждающие документы для поездки.

Голубков даже объяснил важность своей "миссии" за границей – он якобы хотел снять в Европе документальный фильм о войне The War Diary вместе с латвийским продакшном. Он обещал, что покажет истории настоящих людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах войны.

Однако Тарас Голубков соврал, на самом деле он уехал в Москву снимать клип для Клавы Коки. Сам режиссер пока не прокомментировал этот скандал.

Россиянка Клава Кока выступала в Донецке, незаконно посещала оккупированный Крым и даже получала ордена от так называемой ДНР. Доказательства этого еще три года назад опубликовал военный обозреватель и основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Напомним, что Тарас Голубков и до 24 февраля 2022 года режиссировал клипы россиянам. В частности, именно он является автором видео Клавы Коки на песню "Пьяную домой", а также снял "Романы" Филиппу Киркорову, чем ужасно гордился.

"Даже представить было трудно, что окажусь на одной площадке одновременно с Катей Варнавой и Филиппом Киркоровым", – писал украинец и подчеркивал, что "хотел показать магию, которой владеет" путинист.