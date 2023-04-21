Такие влюбленные вместе: Тарас Цымбалюк показал романтическое фото с любимой

Украинский актер Тарас Цымбалюк прогулялся в Киеве с любимой Светланой Готочкиной. Он поделился романтическим фото, на котором девочка нежно держит актера за лицо.

На фотографии влюбленные смотрят друг другу в глаза. Раньше Тарас Цымбалюк вскрыл детали, как познакомился с новой девушкой

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В своем инстаграмме актер показал, как проводит время со своей любимой Светланой Готочкиной. Пара прогулялась по улицам Киева и показала романтическое фото.

На фото девушка держит актера руками за лицо и смотрит на него.



Тарас Цымбалюк с любимой / Фото с его инстаграммы

Тарас Цымбалюк написал под фото написал только: "Солнечно". А Светлана в комментариях отреагировала на снимок и написала: "Родной мой".

Поклонники порадовались новому фото и написали несколько приятных слов пари:

"Благодать".

"Чтобы так всегда…"

"Вы невероятны".

"Два божьих коровок".

"Нереально яркие и крутые".

"Да понятно – это любовь".

"Вселенское счастье проявляется в умении видеть в глазах любимого человека нечто сияющее ярче солнечных лучей".

"Когда "Кайдашей" ждать? Хоть намекните…"

Напомним, что актер Тарас Цымбалюк во время войны признался о разводе с женой Тиной. Через несколько месяцев на странице Тараса начали появляться фотографии с новой девушкой – впоследствии стало известно, что это ресторатор Светлана Готочкина.

Пара встречается около 8 месяцев. Ранее актер признался, что пока не планирует погружаться в семейную жизнь, зато он наслаждается в общее время с любимой.