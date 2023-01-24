С объятиями и улыбками: Тарас Цымбалюк порадовал новыми фото с любимой

24 января 2023, 17:46
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Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк показал новые фото со Светланой Готочкиной. Влюбленные снялись в романтической фотосессии, дурачясь на кровати.

Актер предпочитает не рассказывать о личной жизни, но в то же время все чаще публикует в сети фотографии с новой любимой.

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Романтическая фотосессия Готочкиной и Цымбалюка

На фотографиях, которые распространил Тарас, он со Светланой позировал на кожаной кровати. Актер предстал перед камерой в черных брюках и с обнаженным торсом, показал свои татуировки. А Готочкина выбрала для фотосессии светлые джинсы и укороченную кофту серого цвета. Длинные светловолосые волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Оба искренне улыбались, радовались моменту и дурачились. Сейчас пара проживает особый период, не готова делиться подробностями с публикой. На кадрах видно, что Цымбалюк смотрит на избранницу с нежностью и любовью.

"Двое", – коротко и без эмоджи подписал такие фотографии Цымбалюк.


Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма актера


Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма актера

Напомним, недавно бывшая девушка Тараса Цымбалюка – Виктория Варлей рассказала, что он покинул первую жену ради нее. Между актерами завязался страстный роман, однако, как утверждает Вика, она не знала, что Тарас женат, поскольку он никогда об этом не рассказывал.

Также Виктория заверила, что Тарас не изменял Тине Антоненко с нынешней избранницей. После разрыва он якобы некоторое время был одинок, не понимал, нужны ли сейчас отношения.

Автор: Христина Кобак