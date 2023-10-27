Ох, шума наделала эта кроха, – Пренткович отреагировала на хейт из-за сумки за 15 тысяч долларов

На днях украинскую блоггершу Таню Пренткович раскритиковали из-за покупки новой сумки. Женщина приобрела винтажную сумку Hermes Kelly 32, которая стоит около 15 тысяч долларов.

Многие считают, что сейчас не надо кичиться такими дорогими вещами, когда ежедневно погибают многие. Теперь Татьяна ответила на критику.

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Таня Пренткович отреагировала на хейт из-за покупки дорогой сумки

Блоггер отметила, что не понимает, почему люди так негативно восприняли то, как она потратила свои деньги и добавила, что имеет полное право распоряжать средствами так, как считает нужным, ведь сама их и заработала.

Мне жаль, что большая часть нашего общества видит негатив в радостных моментах других,

– написала Таня.

В то же время она поделилась, что многие подписчики ее поддержали и написали теплые слова в директ.

Таня Пренткович отреагировала на хейт из-за дорогой сумки / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Сумка Тани Пренткович: что известно

Блоггер приобрела винтажную сумку Hermes Kelly 32 в шоколадном оттенке. Это произошло незапланированно во время поездки в Европу с подругами.

Как оказалось, Татьяна долго мечтала об этом стильном аксессуаре в своем гардеробе, так что когда увидела сумочку в магазине, приняла решение порадовать себя.

Блоггер отметила, что сумка стоила более 100 тысяч гривен. Так, в интернете стоимость Hermes Kelly 32 составляет около 15 тысяч долларов.