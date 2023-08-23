Таня Парфильева впервые стала мамой: нежное фото и пол малыша
Источник:Таня Парфильева
Вчера, 22 августа, популярная украинская блоггерша Таня Парфильева порадовала поклонников новостью о рождении ребенка. Она рассказала, как проходили роды и показала первое фото с первенцем.
Как оказалось, Таня стала мамой сына. Кроме пола, блоггерша также решила рассекретить имя ребенка. Его молодые родители назвали Александром.
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Таня Парфильева родила сына
Блогерша отметила, что первенец родился с весом 4690 кг и 59 см.
Наш Александр. 22.08.23,
– отметила под публикацией звездная мама.
Как проходили роды
В 4 утра 22 августа Таня с мужем уехали в больницу. Сначала все было спокойно, но со временем потуги становились чаще, поэтому блоггеру было труднее. Но ее муж Иван все время был с ней, поддерживал и помогал. Несмотря на то, что, по словам Парфильевой, он не меньше волновался, чем она, мужчина все равно был рядом.
Таня поделилась, что уже в 17.39 она держала сына на руках. Однако она также добавила, что ей перед этим укололи анестезию.
Таня Парфильева рассказала о рождении ребенка / Скриншоти с инстаграмм-сторис:
Реакция сети
Молодые родители получили множество поздравлений под фото. В частности, от украинских звезд:
- Даша Квиткова: "Ура. Наконец-то дождались. Поздравляю, семья. Крепкого здоровья Александру. Обнимаю вас";
- Леся Никитюк: "Поздравляю! С Днем рождения, малыш";
- Никита Добрынин: "Космос! Поздравляю";
- Даша Астафьева: "Какое чудо! Это же надо, еще и в такой день. Лучшие поздравления вам и сину";
- Таня Пренткович: "4690 кг. Я в шоке. Ты же такая маленькая. Ты мой герой!";
- Ирина Монатик: "Поздравляю с необычайным счастьем";
- Саша Бо: "Ура. Поздравляем";
- Анастасия Талпа: "Поздравляю";
- Кристина Горняк: "Поздравляю";
- Оля Цыбульская: "Поздравляю".