Блогерша Таня Парфильева впервые станет мамой: атмосферные кадры
Источник:Таня Парфильева
Украинская блогерша и предпринимательница Таня Парфильева объявила, что беременна первенцем. Ее муж Иван Кришталь показал атмосферные семейные фотографии.
Супруги блоггеров и предпринимателей Таня Парфильева и Иван Кришталь сообщили, что станут родителями впервые. 28-летняя Таня беременна первенцем.
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Таня Парфильева впервые станет мамой
Инфлюэнсерша на своей странице показала атмосферное видео, на котором позирует в легком атласном платье на бретелях, что подчеркивает едва округлый животик. Она распустила волосы и уложила их волнами и дополнила образ массивными серьгами.
Таня Парфильева станет мамой: видео
В инстаграм-сториз Таня рассказала, была ли эта беременность желанной и спланированной. Блогерша призналась, что задумалась с мужем о ребенке еще за год до полномасштабного вторжения.
"Мы задумались над этим и начали проходить чекапы организма где-то за год до начала полномасштабного вторжения. Были полностью здоровы, но тогда все равно не получилось так быстро, как хотелось. А потом 24 и из-за сильного стресса у меня начались некоторые проблемы с гормонами и щитовидной железой. Мы все скорректировали, но полностью отпустили эту тему. Поэтому да, беременность была по-настоящему желательна. Но в то же время и очень неожиданная именно в тот момент", – призналась инфлюэнсерша.
Трогательными кадрами поделился и муж Тани Иван Кришталь. "Не описать словами, какие эмоции я испытываю", – поделился он.
Таня Парфильева и Иван Кришталь станут родителями / Фото из инстаграма Ивана Кришталя
В комментариях инстаграм-звезд приветствуют их друзья, коллеги и другие известные личности. Они желают семье счастья, а малышу – здоровья.
- Аня Тринчер: "Я в шоке! Искренне поздравляю";
- Даша Квиткова: "Наконец-то. Коты";
- Никита Добрынин: "Круто. Безгранично вам радуюсь";
- Даша Астафьева: "Таня, Ваня! Ура, поздравляю";
- Злата Огневич: "Круто как. Приветствую";
- Кристина Горняк: "Танюша, от души вас поздравляю";
- Таня Пренткович: "Таня, мы уже очень сильно любим этого ребенка. И это так хорошо";
- Саша Бо: "У вас будет очень красивый ребёнок".