Ленни Кравиц обнажился в откровенном клипе, который сняла украинка Таня Муиньо: эффектое видео

Украинский режиссер Таню Муиньо продолжает сотрудничать с культовыми исполнителями. Теперь она сняла эффектный клип для популярного американского певца Ленни Кравица. Артист в ролике полностью обнажился.

Клип получился очень откровенным и непохожим на предыдущие работы Муиньо. Добавим, что оператором клипа тоже стал украинец – режиссер Никита Кузьменко, снимавший "Памфир".

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Таня Муиньо сняла клип для Ленни Кравица

Украинка уже не в первый раз работает с мировыми звездами. Теперь режиссер сняла клип для Ленни Кравица на его песню "TK421".

В ролике певец предстал полностью обнаженным, прикрыв свой половой орган. В клипе изображены откровенные кадры из душа, а также соблазнительные танцы Кравица.

Смотрите клип Ленни Кравица, который сняла украинка Таня Муиньо: видео

Таня Муиньо высказалась о новом клипе для Кравица.

С первого дня и до сегодняшнего дня каждый миг работы с тобой, Ленни, был особенным. Спасибо за путешествие!

– написала украинка.

Артист тоже поблагодарил Муиньо за сотрудничество.

"Когда объединяешь двух украинцев – вот что получается. Со всей любовью и уважением к вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова», – написал Кравиц.



Таня Муиньо с Ленни Кравицом / Фото с ее инстаграмм-сторис

Поклонники в восторге от нового клипа Ленни. Они заметили, что 59-летний артист до сих пор имеет красивое подтянутое тело и прокачанный торс.

Для каких еще звезд снимала клипы Таня Муиньо

Таня Муиньо создает клипы для мировых знаменитостей Бритни Спирс, Элтона Джона, Doja Cat, Cardi B, The Weeknd .

. Недавно украинский режиссер работала над ярким клипом Гарри Стайлза на песню "Daylight". А перед этим Муиньо сняла видео на его песню "As It Was", номинированное на Грэмми-2023.

на песню "Daylight". А перед этим Муиньо сняла видео на его песню "As It Was", номинированное на Грэмми-2023. Украинка также создала видеоработу для нового трека "Attention ", реперки Doja Cat . В клипе исполнительница тоже появилась обнаженная посреди улицы.

. В клипе исполнительница тоже появилась обнаженная посреди улицы. А на днях Таня Муиньо сняла дерзкий клип для реперок Cardi B и Megan The Stallion. Добавим, что с Cardi B Таня работает в четвертый раз. Ранее клипмейкер создавала видеоработы "Up", "Rumors" и "Normani Wild Side".