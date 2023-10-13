Ленни Кравиц обнажился в откровенном клипе, который сняла украинка Таня Муиньо: эффектое видео
Источник:Lenny Kravitz
Украинский режиссер Таню Муиньо продолжает сотрудничать с культовыми исполнителями. Теперь она сняла эффектный клип для популярного американского певца Ленни Кравица. Артист в ролике полностью обнажился.
Клип получился очень откровенным и непохожим на предыдущие работы Муиньо. Добавим, что оператором клипа тоже стал украинец – режиссер Никита Кузьменко, снимавший "Памфир".
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Таня Муиньо сняла клип для Ленни Кравица
Украинка уже не в первый раз работает с мировыми звездами. Теперь режиссер сняла клип для Ленни Кравица на его песню "TK421".
В ролике певец предстал полностью обнаженным, прикрыв свой половой орган. В клипе изображены откровенные кадры из душа, а также соблазнительные танцы Кравица.
Смотрите клип Ленни Кравица, который сняла украинка Таня Муиньо: видео
Таня Муиньо высказалась о новом клипе для Кравица.
С первого дня и до сегодняшнего дня каждый миг работы с тобой, Ленни, был особенным. Спасибо за путешествие!
– написала украинка.
Артист тоже поблагодарил Муиньо за сотрудничество.
"Когда объединяешь двух украинцев – вот что получается. Со всей любовью и уважением к вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова», – написал Кравиц.
Таня Муиньо с Ленни Кравицом / Фото с ее инстаграмм-сторис
Поклонники в восторге от нового клипа Ленни. Они заметили, что 59-летний артист до сих пор имеет красивое подтянутое тело и прокачанный торс.
Для каких еще звезд снимала клипы Таня Муиньо
- Таня Муиньо создает клипы для мировых знаменитостей Бритни Спирс, Элтона Джона, Doja Cat, Cardi B, The Weeknd.
- Недавно украинский режиссер работала над ярким клипом Гарри Стайлза на песню "Daylight". А перед этим Муиньо сняла видео на его песню "As It Was", номинированное на Грэмми-2023.
- Украинка также создала видеоработу для нового трека "Attention ", реперки Doja Cat. В клипе исполнительница тоже появилась обнаженная посреди улицы.
- А на днях Таня Муиньо сняла дерзкий клип для реперок Cardi B и Megan The Stallion. Добавим, что с Cardi B Таня работает в четвертый раз. Ранее клипмейкер создавала видеоработы "Up", "Rumors" и "Normani Wild Side".
Что известно о Тане Муиньо
Режиссер начала свою карьеру в 2016 году, ее первый клип был снят для Дмитрия Монатика, тогда клипмейкер сняла видеоработу для песни "Выходной". Также Таня Муиньо снимала клипы для треков группы "Время и Стекло", Насти Каменских, Мишель Андраде, Нади Дорофеевой и многих других.
Теперь она работает с мировыми звездами. Добавим, что у режиссера есть немало наград. Например, премии YUNA за лучший видеоклип (2017 год), M1 Music Awards (2018 год), YUNA за лучший видеоклип (2018 год).