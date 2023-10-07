24 Канал собрал лучшие музыкальные новинки, вышедшие на этой неделе. Среди них вы точно найдете что-то по своему вкусу и добавите к плейлисту.
К слову Выбрали победителя Детского Евровидения-2023: кто представит Украину во Франции
Оля Полякова
Легенды шведской музыки Army Of Lovers впервые за 10 лет выпустили первую песню. Приглашенной звездой в дуэте стала украинская звезда Оля Полякова. Музыканты представили общий трек Love is blue.
Army Of Lovers и Оля Полякова – Love is blue: смотрите видео онлайн
Монатик
Исполнитель "отремонтировал" еще один свой хит. Он представил на украинском языке лирическую песню "Сильно". Также Монатик перевыпустил клип. К слову, его режиссером стала номинантка на Грэмми Таня Муиньо.
Монатик – "Сильно": смотрите видео онлайн
SHUMEI
Музыкант презентовал поклонникам новую романтическую композицию "Волосся". В песне отражены чувства, бушующие в сердце человека, когда он влюблен. Также SHUMEI выпустил атмосферный клип.
SHUMEI – "Волосся": смотрите видео онлайн
Alyosha и Vlad Darwin
Музыканты сотрудничают уже более 13 лет. После возвращения в Украину певица презентовала уже вторую песню – и это оригинальный дуэт с Владом Дарвиным. Композиция "Причастя" объединила в себе звучание итальянского диско и элементы госпеля.
Alyosha и Vlad Darwin – "Причастя": смотрите видео онлайн
OXANA TRACH
Певица представила премьеру – это новая композиция "Душу". По словам певицы, ей хотелось написать песню о настоящей любви, которая не заставляет страдать, а каждый день вдохновляет и успокаивает. На песню ее вдохновил муж Николай, слушающий песни возлюбленной на фронте. OXANA TRACH показала мужчину в клипе.
OXANA TRACH – "Душу": смотрите видео онлайн
Панас Буйный
Музыкант впервые представил трек "Тьоща" на разогреве концерта Оли Поляковой. Песня нашла своих ценителей, поэтому сейчас артист полноценно представил этот хит об отношении зятя к своей теще.
Панас Буйный – "Тьоща": смотрите видео онлайн
GG ИграйГород
Этноелектропроект представил свой новый трек "Милий", над которым музыканты работали еще до полномасштабного вторжения. Музыкальной базой для песни стала народная песня "Шумлять верби". Она рассказывает о разлуке влюбленных из-за войны.
GG ГуляйГород – "Милий": смотрите видео онлайн
REYA
Певица Анастасия Рэй выпустила новую песню "Замок з піску", которую посвятила истории токсической любви. Этот трек знакомит с реалиями жизни – пустых обещаний о хорошем будущем, ссорах и разводах.
REYA – "Замок з піску": смотрите видео онлайн
Wellboy
Лейбл Papa music продолжает производить продукты от имени Антона Вельбоя. В сети появился мультипликационный клип на новую песню "Очі" о творческом пути Wellboy. Лейбл добавил, что больше не намерен участвовать в "грязных играх".
Wellboy – "Очі": смотрите видео онлайн
Также лейбл представил новую работу проекта Wellboy – это песня "Вовча ягода", которая рассказывает об отношениях двух влюбленных, но имеет скрытый смысл. Клип создан в стиле нашумевшего фильма Барби. Заметим, что в видео снялся не сам Антон Велбой – его лицо появилось благодаря дипфейку.
Wellboy – "Вовчі ягода": смотрите видео онлайн
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Музыканты представили акустическую версию песни "Дим", основная версия которой набрала более 6 миллионов просмотров за 2 месяца. Также группа анонсировала на 2024 год акустический мини-тур по Украине, в котором будут исполнять песни с симфоническим оркестром.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": смотрите видео онлайн
TEREN
Украинская певица презентовала дебютный альбом "Не на часі". Артистка обещает, что пластинка полна смыслов, несмотря на то, что ее название довольно самоиронично. Туда вошло 6 треков, среди которых главным является "Валькірія".
TEREN – "Валькірія": смотрите видео онлайн
Cherry Blossom Dry
Группа, которая работает вместе более 10 лет, презентовала новую работу Hysteria. Это история о том, что проходил каждый из музыкантов. Мораль трека в том, что нужно иметь смелость откровенно говорить о своих переживаниях.
Cherry Blossom Dry – Hysteria: смотрите видео онлайн
ILLAI
Украинский музыкант выпустил вторую авторскую композицию "Байдуже". Эта песня о любви, которая может радикально изменить жизнь каждого человека.
ILLAI – "Байдуже": смотрите видео онлайн