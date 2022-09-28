В сине-желтых цветах: украинка Таня Муиньо сняла клип для Элтона Джона и Бритни Спирс

Украинцы продолжают покорять мир. Известная клипмейкер Таня Муитньо сняла клип на дуэтную песню знаменитых исполнителей Элтона Джона и Бритни Спирс – Hold Me Closer.

Премьера клипа состоялась на официальном ютуб-канале Элтона Джона. Таня Муиньо продолжает сотрудничать с известными артистами. Она уже поделилась эмоциями от новой коллаборации.

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Таня Муиньо сняла клип на песню Элтона Джона и Бритни Спирс

Съемки видео происходили в Мехико. В клипе режиссер передала неизмеримое чувство близости, которого не хватает миру из-за смятения и хаоса.

Для меня это было эмоционально, потому что я росла на песнях Бритни. После просмотра Slave For You я решила, что я хочу стать видеорежиссером. Элтон Джон – это икона, на которой вырос мир. Снимая это видео, я знала, что у зрителей и поклонников будет много эмоциональных ожиданий. С этой ответственностью я должна была сделать что-нибудь неожиданное. Танец должен быть перспективным, чтобы заставить Элтона и Бритни гордиться,

– поделилась Таня Муиньо.

"Чтобы отразить эту магию, мы сняли все мои любимые архитектурные места в Мехико и пригласили хореографа Джейкоба Джонаса, который создает лучшую современную хореографию. Получить лучших танцоров, команду и доступ к некоторым частным местам в мире было просто, поскольку все хотят работать с Элтоном Джоном и быть частью его творческого наследия", – добавила режиссер.

Элтон Джон и Бритни Спирс – Hold Me Closer: смотрите видео онлайн