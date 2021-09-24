Танцы со звездами: Влад Яма высказался о MELOVIN и резкий ответ Джамалы на его комментарий

Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма рассказал о новом сезоне шоу. Он поделился, как отреагировал на резкий ответ Джамалы относительно критики ее выступления. Также танцовщик добавил, что MELOVIN умеет танцевать, но делает это "своеобразно".

Прошло 3 выпуска популярного шоу "Танцы со звездами". Мыслями о шоу делятся поклонники, сами звезды и другие танцоры. Влад Яма рассказал, что проект уже набирает обороты, а участники становятся намного интереснее.

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Влад Яма о Джамале

В третьем эфире Джамала исполняла хайтарму – крымскотатарский танец. Хореограф тогда прокомментировал ее выступление как "не самый сложный номер", однако отметил, что она с ним справилась хорошо.

Джамала тогда ответила, что не соглашается с комментарием Влада Ямы. По ее словам, она с партнером пошла дальше, танцевала самостоятельно, без прикосновений с Антоном. Однако судья проекта не оценил ее резкие слова.

Я убежден, что участники "Танцев со звездами", независимо от их успехов за пределами проекта, званий и достижений, в отношении судей должны держать себя в руках. Но случилось как случилось – звезды тоже находятся в стрессе,

– поделился хореограф.

Влад Яма добавил, что переписывался с певицей на следующий день и, вероятно, смягчил отношения между ними. Несмотря на это, он отметил, если звезда согласилась на участие в проекте, то должна "принять правила игры".

"А следуя им, танец оценивают судьи, а не партнеры, хореографы или сам участник. Если кто-то сомневается в профессионализме жюри, значит, надо выбирать другой проект. Полагаю, здесь все просто. Однако каждый год находятся люди, которые считают, что они в танцах понимают чуть больше, чем судьи", – подчеркнул танцор.

Умеет ли танцевать MELOVIN

Успехи MELOVIN на "Танцах со звездами" сомнительны – его часто критикуют. Влад Яма имеет немного другое мнение относительно певца, чем остальные судьи. По его мнению, он уже "танцует", просто по-своему.

Просто он танцует своеобразно, не так, как мы себе представляем сильного и мужественного партнера. У него своя манера, достаточно специфическая, но в этом тоже что-то есть. Я вижу в нем артистический магнетизм, перед которым сложно устоять,

– подчеркнул Влад Яма.



MELOVIN и Лиза Русина / Фото из инстаграма артиста

Добавим, что Илона Гвоздева не согласилась бы со словами танцора. Она назвала последний номер артиста "вульгарным и аморальным". По словам победительницы проекта, партнерша MELOVIN Лиза Русина станцевала технику ча-ча-ча хуже, чем сам исполнитель.

Также Гвоздева выступила против образа знаменитости. Она считает, что MELOVIN важнее эпатаж, а не техничность танца. "Не могу назвать это искусством, жалкое подобие. И да простят меня фанаты Мела, но аморально такие танцы танцевать на сцене", – подытожила актриса,