"Танцы со звездами": станет ли Виктор Павлик участником следующего сезона

Украинский музыкант Виктор Павлик побывал за кулисами съемочной площадки "Танцев со звездами". Артист признался, что не видит себя на паркете, но не отрицал, что может стать участником следующего сезона.

В разгаре яркий сезон "Танцев со звездами", где хореографические способности показывают множество известных пар. За кулисами прямых эфиров их часто поддерживают коллеги.

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Виктор Павлик об участии в "Танцах со звездами"

Виктор в 4 прямом эфире танцевального шоу исполнил песню "Ой, мамо, Шикидим!". Под нее страстную самбу на паркете показали Станислав Горуна и Даниэлла Преап. Павлик признался, что танец ему очень понравился, и даже попытался повторить некоторые элементы.

Ведущая бэкстейджа Мила Еремеева поинтересовалась, увидят ли зрители Виктора Павлика в новом сезоне "Танцев" как участника.

Посмотрим, всякое может быть. Просто я не вижу себя на паркете. Сейчас. Но в детстве я и гопак танцевал, занимался танцами,

– рассказал Виктор.

Напомним, в четвертом прямом эфире звездные пары покоряли зрителей и судей латиноамериканскими танцами. Уже в следующее воскресенье на паркет выйдут 11 пар, которые покажут новые непревзойденные постановки.