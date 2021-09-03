"Танцы со звездами" без Тины Кароль: кто будет ведущей в новом сезоне

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартует уже 5 сентября! Накануне телевизионной премьеры состоялась презентация сезона. Один из создателей проекта Владимир Завадюк рассказал, что в этом году Тина Кароль не будет ведущей. На паркете певицу заменит Иванна Онуфрийчук.

Перед первым прямым эфиром "Танцев со звездами" зрителей ждало немало сюрпризов. Новый сезон точно удивит неординарностью и креативностью.

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Ведущие "Танцев со звездами"

Неизменным ведущим всех сезонов остается Юрий Горбунов. Ранее ему составляла компанию украинская поп-дива Тина Кароль, однако в 2021 году "Танцы" пройдут без нее.

Вместо исполнительницы ведущей голдрума станет известная актриса и модель Иванна Онуфрийчук. В прошлом сезоне она несколько раз была ведущей балкона, поэтому невероятно рада вернуться в проект на постоянной основе.

Стать лицом голдрума – это честь для меня. Я обещаю, что не подведу, что паркет и голдрум в этом сезоне будут не таким, как всегда. И очень жду твоей поддержки, Юра,

– сказала ведущая.