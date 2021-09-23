"Танцы со звездами" 2021: кто станет приглашенным гостем 4 прямого эфира

Четвертый прямой эфир "Танцев со звездами" состоится 26 сентября. На главный паркет страны выйдут 12 пар, которые покажут новые, потрясающие хореографические постановки. Специальным гостем этого выпуска станет популярный певец Артем Пивоваров.

"Танцы со звездами" продолжают подогревать интерес зрителей. Знаменитые пары еженедельно демонстрируют хореографические способности в прямом эфире.

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Специальный гость "Танцев со звездами"

В воскресенье, 26 сентября, участникам, которые выйдут на паркет в 4 выпуске, специальный номер подарит приглашенный гость Артем Пивоваров.

Создатели проекта стараются, чтобы каждый прямой эфир был ярким как для зрителей, так и для участников. Поэтому радуют публику феерическими перформансами.



Артем Пивоваров – приглашенный гость "Танцев со звездами" / Фото с инстаграму шоу

Отметим, 4 выпуск "Танцев со звездами" пройдет под лозунгом "Ночь латыни". 12 пар покажут воспалительные и страстные латиноамериканские постановки. Приглашенной судьей станет победительница предыдущего сезона Санта Димопулос.