"Танцы со звездами" 5 выпуск: MELOVIN стал звездой Круэллы, а Ольга Харлан – Роуз из Титаника

Напряжение с каждым выпуском шоу "Танцы со звездами" только растет, и пятый выпуск – не стал исключением. Звездные судьи, как никогда, были требовательными, ведь к ним присоединилась известная танцовщица и участница предыдущих сезонов Илона Гвоздева. Какими сюрпризами удивило шоу – смотрите далее.

В новом выпуске "Танцев со звездами" к судьям Екатерине Кухар, Владу Яме и Максу Чмерковскому присоединилась Гвоздева. Победительница шоу в 2018 году, которая была в паре с Игорем Ласточкиным, сильно критиковала новый сезон шоу и называла судей не объективными. В пятом выпуске она исправила ситуацию.

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Что до звездного ведущего балкона, то им стал бывший участников "Танцев со звездами" и известный актер Юрий Ткач. Неизменными ведущими шоу остались Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. А темой новой выпуска шоу стала "Ночь кинохитов", где звезды поражали своими очаровательными постановками и танцами.

Выступление-открытие

Пятый эфир шоу начался с эффектного номера, где каждая пара продемонстрировала парный образ из какой-то киноленты. В частности, судьи проекта превратились тоже в киногероев: Екатерина Кухар стала Круэллой, Влад Яма – Нео из "Матрицы", а Макс Чмерковский – вампиром.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление-открытие

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Станислав Горуна и Даниэлла Преап

Первыми, кто вышел на паркет в новом выпуске, стал олимпийский чемпион Стас Горуна и Даниэлла Преап. Они превратились в звезд украинского фильма "Сумасшедшая свадьба" и станцевали зажигательный джайв. Постановка завершилась в формате настоящей украинской свадьбы: с караваем, старостой в роли Юрия Горбунова и гостей. Судьи очень хорошо оценили номер, а Влад назвал номер Стаса и Даниэллы лучшим за 5 эфиров.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

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Lida Lee и Алексей Базела

Украинская артистка Lida Lee и Алексей Базела стали героями фильма "Семейка Адамсов" – девочка Вензди и мальчик Пагсли. Пара станцевала под песню Lil Nas X "MONTERO" яркую самбу, которая получила высокие оценки от судей.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Lida Lee и Алексея Базели

Джамала и Антон Нестерко

Победительница Евровидения-2016 призналась, что никогда так не узнавала свое тело, как сейчас. Поэтому имеет цель – сделать свои танцы максимально крутыми и возразить всем хейтерам, которые пишут ей негативные комментарии. В новом номере она перевоплотилась в героя фильма "Запах женщины" – слепого Аль Пачино, станцевав с партнером страстное танго.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы и Антона Нестерко

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Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Солистка группы KAZKA поделилась, что с момента участия в шоу похудела на 12 килограммов. И это ее не останавливает – звезда стремится еще больше совершенствоваться. Также она призналась, что ей нравится ее партнер, а партнеру – Александра. На паркете пара воплотила главных героев украинского фильма "За двумя зайцами", где Александра стала Проней Прокоповной. Они станцевали квик-степ.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

KADNAY и Алина Ли

Звезда группы KADNAY Дима поделился, что его партнерша – лучшая из всех, ведь она прекрасно выполняет свою работу и является невероятной матерью и женой у нее дома. Для нового эфира они подготовили вальс, превратившись в звезд фильма "Великий Гэтсби". Среди всех конкурентов пара собрала на определенном этапе шоу наибольшее количество баллов от судей.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алина Ли

Евгения Власова и Макс Леонов

Украинская певица и победитель прошлого сезона, несмотря на распри на репетициях, продолжают вместе работать ради победы. Для пятого выпуска они подготовили пасадобль, где Евгения стала звездой фильма "Колдунья: Повелительница тьмы". Свой танец они исполнили под один из хитов украинской рок-группы The Hardkiss.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой и Макса Леонова

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Артур Логай и Анна Карелина

Звезда фильма "Мой любимый Страшко" настолько вошел в роль в фильме, что решил перевоплотиться в главную героиню ленты. Вместе с партнершей Анной он исполнил танец фокстрот под песню Александры Зарицкой, которая создала саундтрек к украинской ленте. Мнения судей относительно танца разделились, впрочем, публика осталась довольна.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

MELOVIN и Лиза Русина

Исполнитель MELOVIN признался, что принял участие в проекте не из-за победы, а из-за возможности показать актуальные проблемы настоящего. Для пятого эфира мужчина перевоплотился в звезду фильма "Круэлла", став Стервеллой Де Виль. Вместе с Лизой Русиной он исполнил медленный фокстрот и заслужил в основном отрицательные отзывы от судей.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной

Фагот и Екатерина Тришина

Звезда группы ТНМК после предыдущей зоны риска и проблем со здоровьем готов бороться за место в шоу. В пятом выпуске Олег Михайлюта и Екатерина исполнили вальс, проникнув гуцульской аутентикой из фильма "Тени забытых предков". Макс Чмерковский отметил, что это был невероятный украинский танец, с которым пара либо в будущем победит, либо наоборот – проиграет.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Фагота и Екатерины Тришиной

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Этой паре еще с первого эфира прочат место в финале, ведь несмотря на низкий рост он показывает отличные результаты на шоу. В новом выпуске Константин взял образ Чарли Чаплина, станцевав с партнершей волшебный квик-степ. Несмотря на строгие комментарии Илоны Гвоздевой, другие судьи оценили номер достаточно высокими баллами.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук (видео появится позже)

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Олимпийская чемпионка и хореограф выступили последними в пятом эфире "Танцев со звездами". Они превратились в героев фильма "Титаника" – Роуз и Джека, станцевав венский вальс. Постановка была невероятно чувственной и завершилась главной сценой из фильма – объятиями на носу корабля. Благодаря номеру Ольга и Дмитрий получили один из самых высоких результатов на шоу среди судейских голосов.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Илона Гвоздева и Юрий Ткач

Настоящим сюрпризом для зрителей стало выступление судьи Илоны Гвоздевой и Юрия Ткача, которые принимали участие в шоу 4 года назад. Они станцевали яркое диско, перевоплотившись в героев мультфильма "никчемный я".

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Илоны Гвоздевой и Юрия Ткача (видео появится позже)