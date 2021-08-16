Танцовщик балета Нади Дорофеевой вышел из комы

16 августа 2021 , 12:30
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Источник:

инстаграм Нади Дорофеевой

Танцовщик балета Нади Дорофеевой - Евгений Гончаренко, которого 1 августа избили в Киеве, вышел из комы. Об этом сообщила мама парня и сама артистка. Пока неизвестно, в каком состоянии находится Евгений.

Евгений Гончаренко перенес сложную операцию и был в медикаментозной коме для того, чтобы уменьшить отек на мозге. 16 августа он пришел в себя.

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Евгений Гончаренко вышел из комы

Надя Дорофеева, которая находится на отдыхе в Турции, рассказала, что говорила с мамой Евгения, которая сообщила, что он вышел из комы. Артистка отметила, что в дальнейшем будет сообщать подробности о состоянии здоровья танцовщика.

"Друзья! Только что говорила с мамой Жени. Он сегодня проснулся. Буду сообщать как и что будет проходить дальше", – написала исполнительница.


Евгений Гончаренко вышел из комы / Скриншот инстаграм-сторис певицы

О том, что Евгений проснулся, сообщила также его мама. Она опубликовала сообщение в фейсбуке: "Женя проснулся! Двигаемся дальше".

Избиение Евгения Гончаренко

  • Трагический инцидент произошел 1 августа возле столичного гей-клуба Lift.
  • Военный-охранник сначала сильно толкнул друга Гончаренко, а затем нанес мощный удар в голову Евгения.
  • Парень потерял сознание и упал на землю. Падение привело к кровоизлиянию в мозг.
  • Евгения срочно госпитализировали. В больнице ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, поскольку у парня был сильный отек на мозге, который нужно было уменьшить.
  • Мама Гончаренко рассказывала, что к нему никого не пускают. Парень находится в стерильной палате, поскольку имеет открытую рану на голове.
  • Правоохранители выяснили, что нападавший – работник Управления государственной охраны. Мужчину сразу отстранили от работы, а затем уволили.
  • Нападающего задержали и открыли уголовное производство. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Автор: Христина Кобак