Танцовщик балета Нади Дорофеевой вышел из комы
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Танцовщик балета Нади Дорофеевой - Евгений Гончаренко, которого 1 августа избили в Киеве, вышел из комы. Об этом сообщила мама парня и сама артистка. Пока неизвестно, в каком состоянии находится Евгений.
Евгений Гончаренко перенес сложную операцию и был в медикаментозной коме для того, чтобы уменьшить отек на мозге. 16 августа он пришел в себя.
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Евгений Гончаренко вышел из комы
Надя Дорофеева, которая находится на отдыхе в Турции, рассказала, что говорила с мамой Евгения, которая сообщила, что он вышел из комы. Артистка отметила, что в дальнейшем будет сообщать подробности о состоянии здоровья танцовщика.
"Друзья! Только что говорила с мамой Жени. Он сегодня проснулся. Буду сообщать как и что будет проходить дальше", – написала исполнительница.
Евгений Гончаренко вышел из комы / Скриншот инстаграм-сторис певицы
О том, что Евгений проснулся, сообщила также его мама. Она опубликовала сообщение в фейсбуке: "Женя проснулся! Двигаемся дальше".
Избиение Евгения Гончаренко
- Трагический инцидент произошел 1 августа возле столичного гей-клуба Lift.
- Военный-охранник сначала сильно толкнул друга Гончаренко, а затем нанес мощный удар в голову Евгения.
- Парень потерял сознание и упал на землю. Падение привело к кровоизлиянию в мозг.
- Евгения срочно госпитализировали. В больнице ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, поскольку у парня был сильный отек на мозге, который нужно было уменьшить.
- Мама Гончаренко рассказывала, что к нему никого не пускают. Парень находится в стерильной палате, поскольку имеет открытую рану на голове.
- Правоохранители выяснили, что нападавший – работник Управления государственной охраны. Мужчину сразу отстранили от работы, а затем уволили.
- Нападающего задержали и открыли уголовное производство. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.