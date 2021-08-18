Танцовщик балета Дорофеевой показал, как выглядит после комы
Источник:инстаграм Евгения Гончаренко
Избитый танцовщик балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко вышел из комы. Парень опубликовал инстаграм-сториз, в которых поблагодарил всех за поддержку и помощь, а также показал, как он выглядит сейчас.
Евгений Гончаренко 15 дней пробыл в коме и теперь вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех людей, которые не оставались в стороне, когда с ним случилось несчастье.
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Евгений Гончаренко вышел на связь
Танцовщик опубликовал несколько сториз на личной странице в инстаграме. Сейчас он очень слабый, однако не мог не поблагодарить тех, кто переживал за его здоровье в течение двух недель.
"Огромное количество людей мне написали. Я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И постепенно будут рассказывать все", – отметил Гончаренко.
Евгений Гончаренко вышел на связь / Скриншот инстаграм-сториз танцовщика
Врачи перевели Евгения в обычную палату. Теперь родственники и ближайшие друзья могут увидеть его. Танцовщик показал фотографию, которую во время визита сделали его друзья. Гончаренко лежал на больничной койке, правый глаз был закрыт. Ранее отчим юноши рассказывал, что глаз болит и не открывается. Но парень счастлив, что увиделся с близкими. Теперь у него есть еще больше мотивации как можно быстрее восстановиться и вернуться к любимому делу – танцам.
Евгений Гончаренко после комы / Скриншот инстаграм-сториз танцовщика
Избиение Евгения Гончаренко
- 1 августа возле столичного гей-клуба Lift случился конфликт между военным-охранником и другом Гончаренко. Евгений вступился за товарища и получил мощный удар в голову.
- Танцовщик потерял сознание и упал, что привело к кровоизлиянию в мозг.
- Евгения госпитализировали. В больнице провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить отек на мозге.
- Мама Гончаренко рассказывала, что он находился в стерильной палате. 22-летний парень имел отрытую рану на голове, поэтому врачи сделали все возможное, чтобы уберечь его от инфекции.
- 16 августа танцовщик вышел из комы. Он очень слабый, еле говорит, но имеет все шансы как можно быстрее восстановиться.
- Известно, что нападающий – работник Управления государственной охраны. Мужчину сначала отстранили от работы, а впоследствии вообще уволили. Сейчас он находится в СИЗО. Нападающему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.