Танцовщик балета Дорофеевой показал, как выглядит после комы

Избитый танцовщик балета Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко вышел из комы. Парень опубликовал инстаграм-сториз, в которых поблагодарил всех за поддержку и помощь, а также показал, как он выглядит сейчас.

Евгений Гончаренко 15 дней пробыл в коме и теперь вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех людей, которые не оставались в стороне, когда с ним случилось несчастье.

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Евгений Гончаренко вышел на связь

Танцовщик опубликовал несколько сториз на личной странице в инстаграме. Сейчас он очень слабый, однако не мог не поблагодарить тех, кто переживал за его здоровье в течение двух недель.

"Огромное количество людей мне написали. Я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И постепенно будут рассказывать все", – отметил Гончаренко.



Евгений Гончаренко вышел на связь / Скриншот инстаграм-сториз танцовщика

Врачи перевели Евгения в обычную палату. Теперь родственники и ближайшие друзья могут увидеть его. Танцовщик показал фотографию, которую во время визита сделали его друзья. Гончаренко лежал на больничной койке, правый глаз был закрыт. Ранее отчим юноши рассказывал, что глаз болит и не открывается. Но парень счастлив, что увиделся с близкими. Теперь у него есть еще больше мотивации как можно быстрее восстановиться и вернуться к любимому делу – танцам.



Евгений Гончаренко после комы / Скриншот инстаграм-сториз танцовщика

Избиение Евгения Гончаренко