Танцор балета Нади Дорофеевой впервые после избиения вышел на подиум

Евгений Гончаренко, который недавно вернулся из больницы после избиения в Киеве, впервые вышел на публику. Танцовщик принял участие в Ukrainian Fashion Week.

Танцор балета украинской певицы Нади Дорофеевой продолжает восстанавливаться после скандального избиения. Евгений Гончаренко уже вернулся к работе.

К слову Избитый танцовщик Дорофеевой резко ответил хейтерам, желающим ему смерти

Танцовщик Нади Дорофеевой вышел на подиум

Евгений Гончаренко рассказал, что 2 сентября – 17 день после того, как он вышел из комы. В четверг он вышел на подиум Ukrainian Fashion Week.

Парень дефилировал в трендовом наряде от украинского дизайнера Sofia Roussin.

Сегодня 17 день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week,

– поделился танцор.

Евгений Гончаренко добавил, что его восстановление может продлиться еще несколько месяцев. Однако благодаря поддержке близких его дела обстоят замечательно.

Что известно об избиении Евгения Гончаренко

1 августа Евгений Гончаренко случайно задел неизвестного мужчину. Тот сильно ударил парня, из-за чего танцовщик потерял сознание и упал на тротуар. Это произошло возле киевского гей-клуба Lift.

Танцовщика госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В больнице провели трепанацию черепа и ввели парня в медикаментозную кому. Он имел отрытую рану на голове, поэтому находился в стерильной палате.

Через 16 дней после избиения Евгений Гончаренко вышел из комы. Тогда он был очень слабым и едва разговаривал.

В конце августа танцовщик вернулся домой. Его мама и друзья устроили парню атмосферную вечеринку с зажигательными песнями.

Текст публикации Евгения Гончаренко

Сегодня 17 день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week. Уважаемые хейтеры, я сильнее, чем вы себе могли представить. И конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити. Предстоит еще много месяцев реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше.