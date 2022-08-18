На "Танцах World of Dance" объяснили, как наказали Татьяну Денисову, которая сидела в судьях

В марте 2022 года на экраны обещали вернуть аналог легендарного талант-шоу "Танцуют все" – Танцы. World of Dance. Однако премьеру заморозили из-за войны. В судьях проекта была Татьяна Денисова, отказавшаяся осуждать россию, поэтому с ней расторгли контракт и договорились о новом формате.

Осенью телеканал СТБ планирует вернуть в эфир развлекательные шоу и сериалы. Среди них и танцевальный проект "Танцы.World of Dance". В судьях там была украинская хореографша Татьяна Денисова, работающая в россии и не осуждающая ее за войну. Так что Украине пришлось просить правообладателей о новом формате программы, в котором не будет коллаборантов.

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Как на "Танцах.World of Dance" наказали Татьяну Денисову

"Одна из судей проекта – гражданка Украины Татьяна Денисова – отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом СТБ еще весной было принято решение прекратить любое дальнейшее сотрудничество с Денисовой", – сообщили представители шоу.

Так, через Денисову из "Танцев.World of Dance" уберут и других судей – Макса Чмерковского и Евгения Кота. Это будет первый в истории шоу сезон без жюри.

СТБ согласовал с правообладателем формата World of Dance обновленную версию шоу без жюри через судью, которая продолжила сотрудничество со страной-врагом. Канал перемонтировал отснятые до 24 февраля эпизоды, вырезав все фрагменты с участием жюри,

– говорится в сообщении.

Судьи шоу "Танцы.World of Dance" / Фото СТБ

Как отреагировала сеть

еще в апреле по Татьяне Денисовой "прошлась". Она заявила, что хореографша не только замалчивает войну, но и заблокировала ее . "Это был ее кратчайший ответ в истории нашего общения. Молчание – это тоже преступление", – комментировала танцовщица.

Телезрители обрадовались, что предательницы Татьяны Денисовой не будет на "Танцах.World of Dance" и напомнили, что еще до 24 февраля просили заменить хореографшу, ведь последние 8 лет та работает в государстве-агрессоре: