"Так выглядят монстры": Маша Ефросинина показала отвратительное видео российских солдат

Телеведущая Маша Ефросинина находится за границей, однако всячески пытается помогать Украине. Звезда обратилась к европейским лидерам, опубликовав видео российских солдат, где они призывают "окончить начатое", то есть продолжить убивать украинцев.

Украинцы постоянно обращаются к миру, призывают предоставить необходимое оружие, с помощью которого наши защитники смогут выгнать врагов. Маша Ефросинина в очередной раз обратилась к европейцам.

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Маша Ефросинина показала видео отвратительных россиян

Телеведущая опубликовала видео на личной странице в инстаграмме и отметила, что в ее профиле никогда не было таких подлых людей. До войны на ее странице можно было увидеть работу, путешествия, детей, модные образы, хобби, общественную жизнь.

Как и каждый европеец, много работающий, по вечерам она отдыхала за бокалом красного вина, любила вечеринки, ждала премьер на Netflix. Раньше Маша любила детективы и триллеры, однако даже в худших снах не могла представить, что увидит самые ужасные кадры не в кино, а в родной стране.

Это видео о том, как выглядят настоящие монстры. Они принесли в мою страну убийства, пытки, изнасилования и полное разрушение! Они изверги! Они принесли нам смерть и горе!

– эмоционально выразилась телеведущая.

"Итак, уважаемые европейские лидеры, сколько украинцев должно погибнуть от рук этих российских извергов, чтобы вы не затягивали с поставкой оружия в страну, которая сегодня защищает ваши границы ценой жизней десятков тысяч невинных людей?", – обратилась к лидерам Европы Маша Ефросинина.

На видео российские солдаты призывают и дальше убивать украинцев, несмотря ни на чьи слова. С улыбками на лицах русские ублюдки говорят, что нужно заканчивать то, что планировали еще в 2014 году.

Российские солдаты об убийствах украинцев: смотрите видео онлайн

Маша Ефросинина рассказала, что европейцы устали от войны в Украине, в Европе "украинские новости называют токсичными". В программах, рассказывающих о войне, падают рейтинги, компании страдают от убытков. Однако европейцы продолжают помогать Украине, особенно поляки. В Польше даже есть тренд: если помогаешь Украине – ты крут.