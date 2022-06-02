"Так мило": принцесса Евгения в платиновый юбилей королевы очаровала фото с сыном и мужем
Источник:инстаграмм принцессы Евгении
2 июня в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II. Принцесса Евгения не присутствовала на балконе Букингемского дворца, однако не упустила торжеств.
Вместе с сыном и мужем с крыши одного из построек она наблюдала за пролетом современных и исторических самолетов.
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Дочь принца Эндрю опубликовала фото и видео этих трогательных моментов. Королевская семья позировала спиной к камере, однако видно, что Евгения, ее любимый и первенец одеты празднично. Вероятно, после торжественной части парада семья присоединилась к королеве и другим родственникам в Букингемском дворце.
Самый идеальный день для празднования 70-летия,
– написала принцесса в публикации.
Для просмотра всех фото и видео пролистывайте справа:
Елизавета II празднует 70-летие правления
- Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953, однако править монархией она начала после смерти отца – в 1952 году.
- Елизавета II стала первым монархом, отметившим платиновый юбилей правления.
- 2 июня в Лондоне начались торжества по случаю этого события. В частности, состоялся традиционный военный парад Trooping the Colour, вслед за которым – пролет современных и исторических самолетов.
- В параде приняли участие члены королевской семьи. На каретах посреди площади проехались отдельно Кейт Миддлтон с Камиллой Корнуольской, а также дети Кейт – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.
- Впоследствии они присоединились к Ее Величеству на балконе Букингемского дворца. Этого выхода нетерпеливо ждали поклонники королевской семьи, которые собрались на улицах Лондона и наблюдали за трансляцией с места событий.
- Однако общественность обратила внимание на то, что среди детей Елизаветы II не было принца Эндрю. Как стало известно позже, герцог Йоркский инфицировался коронавирусом, поэтому находится на самоизоляции. Примечательно, что его дочери тоже не вышли на балкон.
- Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Элизабет прилетели из США, чтобы поздравить королеву. Однако на публике супруги не появились.
- 4 июня маленькому Лилибету исполнится год. На днях прабабушка впервые увидела ее, поскольку с рождения девочка находилась в Соединенных Штатах Америки.