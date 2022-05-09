Повалий развлекала московскую публику на концерте 9 мая: пела украинскую песню

Еще 8 лет назад Таисия Повалий выбрала российские рубли, а не Родину. Совесть не вернулась к ней и тогда, когда Россия напала на Украину. Она не только молчит о войне, но и выступает на пропагандистских концертах до 9 мая.

Удивительно, что гастролерша Таисия Повалий спела не русскоязычную песню, которых в ее репертуаре пруд пруди, а композицию Платона Майбороды "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник"). Ведущий-путинст Дмитрий Губерниев приплел это к тому, что с нацизмом боролись люди разных национальностей и языков. Как ни странно, об Украине не прозвучало ни слова.

Напомним Приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют, – Ирина Федишин пригласила предательницу Повалий в Украину

Таисия Повалий спела на концерте до 9 мая в России

"Наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне еще и потому, что люди разных национальностей и языков объединились ради общей цели. А цель была одна – разгромить и уничтожить врага. Поэтому во время войны звучали песни на разных языках всего Советского Союза. И песни эти воспринимались всеми как свои, родные", – выдали ведущие-пропагандисты перед выходом Повалий.

Примечательно, что "Рідна мати моя" предательница спела на фоне пейзажа с синим небом и желтой рожью. Так, на пропагандистском концерте ко Дню победы целых 3 минуты транслировали украинскую символику.

Таисия Повалий в России на концерте до 9 мая: видео

Напомним, что это не первый "ляп" Таисии Повалий во время полномасштабной войны в Украине. 16 апреля она выступила в Кремле с фанатами Путина Михайловым и Басковым. Более того, на премии "Шансон года 2022" гастролерша заявила: "Спасибо "Радио шансон" за эту награду. У меня их уже много, надеюсь, еще будут". Так что раскаиваться за измену перед украинским народом она точно не планирует.