С сыном, но без Павлика: оскорбленная Репяхова хотела праздновать Новый год в Египте

На днях Виктор Павлик обидел жену так, что она едва не ушла от него. Обиженная Катя Репяхова хотела праздновать Новый год подальше от мужа. В гневе она едва не укатила в Египет с маленьким сыном.

Уже два месяца 27-летняя жена Виктора Павлика борется с его экс-женой Ларисой Созаевой. Только на прошлой неделе она поняла, что "одна в этой войне" – певец публично заявил, что был против судебного иска на бывшую. Обиженная Репяхова была готова подавать на развод. Более того, на эмоциях она едва не улетела за границу с полугодовалым сыном.

Читайте также После слез в сторис: жена Виктора Павлика рассказала о кризисе в семье

Молодая супруга народного артиста планировала праздновать Новый год в Египте. С собой она хотела взять только сына Михаила, а Павлика оставить в Украине. Звездный папа даже подписал согласие на выезд ребенка за границу.

Я едва не улетела в Египет на Новый год. Муж даже сделал разрешение у нотариуса. Хотя не хотел нас отпускать,

– призналась Катя Репяхова.

Однако после публичных раскаяний Виктора Павлика блогерша растаяла. Она отменила тур в Египет и собирает look в Яремче. Именно в этом курортном городке артист будет выступать на праздничном банкете в новогоднюю ночь.

Жена Виктора Павлика Екатерина / Фото с инстаграма блогерши

Все о ссоре Виктора Павлика с супругой