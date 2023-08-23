Забрали в стационар, – 2-летний сын Квитковой и Добрынина заболел: что известно о его состоянии

Даша Квиткова шокировала подписчиков новостью о том, что на время уходит из инстаграмма. Выяснилось, что это произошло из-за состояния здоровья ее сына.

2-летний Лев, который только в прошлом месяце праздновал свой день рождения, заболел. Малыша забрали в стационар.

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2-летнего Льва госпитализировали

У малыша в ночь на 22 августа было плохое самочувствие. У него поднялась высокая температура, и он плохо спал. К тому же Даша снимала инстаграмм-сторис, в которых можно было услышать кашель Льва.

Впрочем, со временем мама пошла на прогулку с малышом. Показалось, что Льву стало легче. Однако через некоторое время блоггер опубликовала сторис, в которой отметила, что они вернулись с прогулки домой, потому что Лев хотел спать. Впоследствии Квиткова заявила, что идет на некоторое время из инстаграмма, потому что малыша положили в стационар.



Сына Даши Квитковой госпитализировали / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме Даши, в больницу также приехал отец Льва и бывший муж блоггера – Никита Добрынин. Он рассказал, что у малыша подозрение на пневмонию. Следовательно, мальчику проводят различные обследования. В своем инстаграмме молодой отец больше показывает сына. Лев уже лучше себя чувствует. Он даже играл с родителями и рисовал в раскрасках.



Никита Добрынин рассказал о состоянии сына / Скриншот из инстаграмм-сторис