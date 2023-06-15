Жена Виктора Павлика поздравила сына со 2-летием: она показала именинника в видео

Младшему сыну Виктору Павлику сегодня исполнилось 2 года. Екатерина Репяхова трогательно поздравила его с днем рождения.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой сегодня, 15 июня, отмечает день рождения. Звездная мамочка поздравила сына с 2-летием на своей странице.

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Сыну Виктора Павлика – 2 года

Сын! Мой Михасик! Нет таких слов на Земле, чтобы передать мою любовь к тебе! Я благодарна тебе за то, что ты подарил мне эту возможность быть мамой и испытывать эти невероятные ощущения.

– обратилась к малышу жена Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова опубликовала видео, как Миша встретил день рождения в красивом наряде и с праздничными шариками. Рядом с ним и звездные отцы в элегантных образах.

"Ты научил быть меня ответственной, нежной, доброй, сентиментальной, решительной, сильной, ты просто сделал меня в миллион раз счастливее. Я все сделаю для тебя! Я ради тебя крылья скину, я ради тебя горы сдвину и я буду в твоем сердце постоянно. С днем рождения, жизнь", – добавила блогерша.

Сын Павлика и Репяховой отмечает день рождения: видео

В комментариях поклонники приобщаются к поздравлениям:

"Поздравляем, Михасика. Безгранично радостного детства, новых свершений и крепкого здоровья";

"Очень хороший мальчик, радует нас всех в сторож, счастливого детства и много лет";

"Привет, Михайлик. Желаю счастливого детства в мирной стране. Здоровья маленькому красавцу";

"Привет! Пусть у Михасика, будет самое счастливое детство, мирное, яркое, беззаботное".

Напомним, ранее Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сообщали о задержке речи у сына. Он слышит и понимает родителей, но не реагирует. Блогерша уже обратилась к врачам из-за речи сына, его ждет коррекция.

Впоследствии в центре слуха Михасику был поставлен диагноз – специфическое расстройство языковой артикуляции. Проблем со слухом у малыша не обнаружили.