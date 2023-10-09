Ищет работу за границей: где отсиживается сын Таисии Повалий

Сын предательницы Таисии Повалий уехал из Украины с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время он находится в Испании.

У Дениса Повалия появился профиль и резюме в социальной сети Linkedin. Похоже, что он ищет работу или контакты за границей.

К слову Ш*лава московская, – Приходько раскритиковала предательницу Повалий, которая поет на украинском в России

Где сейчас Денис Повалий

В профиле указано, что Денис Повалий – музыкант, песенник и вокалист, который занимается созданием аранжировок, ремиксов и записью живых инструментов. Также он может работать переводчиком английских, русских и украинских песен и стихов.

Местонахождение музыканта тоже указано – это Валенсия.



Денис Повалий / Фото с его инстаграма

На своей странице в инстаграме Денис Повалий публикует фото с большей частью подписей на украинском языке. Он показывает свою жизнь, семью и иногда размышляет о полномасштабном вторжении. Хотя раньше артист призвал украинцев не желать врагам смерти, позже он заговорил о том, что следует мечтать о победе, а не о мире.

Тем временем его мать работает на Россию

, что Денис Повалий практически не комментирует деятельность его матери. После скандального концерта Повалий в Москве в начале 2022 года он отвечал поклонникам: "Это совершенно отдельная, ее история, к которой я не имею отношения".

Таисия Повалий остается в России и зарабатывает кровавые рубли, выступая на пропагандистских мероприятиях. Она не гнушается петь украинских народных песен на таких концертах.

Артистка часто высказывается в медиа, чтобы напоминать путинистам о своей приверженности России. Она рассказывает, как любит Уфу и обожает Кемерово. Таисия Повалий постоянно подыгрывает российской пропаганде, унося чепуху о Революции Достоинства и войне на Донбассе.