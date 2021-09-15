Сын-монах Нины Матвиенко вспомнил, как его заставляли голосовать за аннексию Крыма

15 лет назад старший сын Нины Матвиенко постригся в монахи. Произошло это в мужском монастыре близ Бахчисарая. Лишь недавно Иван Гончар признался, что перебрался оттуда в Нежин, потому что его заставляли голосовать за аннексию Крыма.

В Свято-Успенском пещерном монастыре сын Нины Матвиенко служил 12 лет, до российской оккупации Крыма. Последние три года он монах при Нежинской церкви Иоанна Богослова. Монастырь в Бахчисарае Иван оставил из-за пророссийских взглядов братии, которые шли наперекор его мировоззрению.

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Они пророссийские. Настоятель дал благословение идти голосовать за аннексию, это было обязательно. Я не ходил, и все это знали. Не только не скрывал свои взгляды, но и ссорился из-за этого,

– вспомнил Иван Гончар.

Он откровенно признается, что его могли бы отлучить от церкви или выселить из монастыря, если бы он не был сыном народной артистки Нины Матвиенко.

"Статус мамы всегда помогал. Я сам выехал из Крыма, это было шесть лет назад", – пояснил Иван, которого в монастыре зовут Януарий.



Старший сын-монах Нины Матвиенко / Фото Gorod

, 73-летняя Нина Матвиенко благословила решение сына пойти в монастырь. Иван якобы готовил родителей к тому, что планирует стать монахом.

Церковь в Нежине сын Нины Матвиенко выбрал неспроста. Перебраться в Черниговскую область ему помогла художница, которая приезжала в Бахчисарай класть мозаику. Ее отец взял Ивана дьяконом в свою церковь.