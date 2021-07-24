Артистка вместе с мужем, художником Петром Гончаром воспитали троих сыновей. Нина Митрофановна не часто рассказывает о личной жизни, однако иногда делится эксклюзивными подробностями.

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Реакция Нины Матвиенко на решение сына пойти в монастырь

Старший сын певицы – Иван давно готовил родителей к тому, что собирается стать монахом. Он вместе с группами и младшим братом часто ездил в разные монастыри.

Нина Митрофановна поделилась, когда старший сын что-то решил, то обязательно сделает это. Однако для него очень важно мнение родителей и их благословение, без которого Иван не пошел бы в монастырь.

Мы его благословили. Его вера – сильная. Возможно, именно благодаря его молитвам в нашей семье все хорошо, все живы и здоровы,

– отметила Матвиенко.

Исполнительница добавила, что сейчас Иван участвует в реставрации храма, а она помогает материально: "Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы спасти душу".